Fibra più tariffa da 120 GIGA: ecco la proposta di Iliad

Le promozioni che Iliad propone in pieno autunno sono davvero vantaggiose per tutti gli utenti. Una delle più interessanti è la promozione Fibra più tariffa da 120 GIGA.

Non è la prima volta che il provider francese presenta offerte complete e ultra vantaggiose, soprattutto per quanto riguarda le tariffe che sono legate alla Fibra ottica e alla telefonia fissa.

Da questo punto di vista, la migliore tariffa resta Iliad Box. Coloro che decideranno di passare a Iliad accedendo qui otterranno sempre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili italiani, senza scatto alla risposta, oltre che Internet illimitato fino a 5 GBPS.

Il costo di questa promozione è di 19,99 euro al mese, ma per usufruirne deve esserci una condizione ben precisa. Vediamo quale.

Fibra più tariffa da 120 GIGA, ecco come

Per quanto riguarda la telefonia mobile, in questo mese di novembre Iliad propone agli utenti la Fibra più tariffa da 120 GIGA low cost.

Pagando 9,99 euro al mese, gli utenti potranno usufruire di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 120 GIGA di traffico dati per navigare in tutta tranquillità usufruendo anche in 5G.

Oltre al costo da pagare mensilmente per il rinnovo della promozione, gli utenti dovranno anche sborsare 10 euro una tantum per il rilascio della scheda SIM.

È importante ricordare che, in base alle condizioni contrattuali attuali imposte da Iliad, gli utenti che vogliono usufruire della promozione dovranno effettuare la portabilità del numero oppure attivare un nuovo numero di telefono.

E per quanto riguarda la Fibra? Il prezzo da pagare mensilmente, ossia 19,99 euro, è esclusivo soltanto per coloro che hanno attivato la promozione descritta sopra oppure per chi è già cliente Iliad mobile.

Se così non fosse, alle medesime condizioni andranno a pagare 24,99 euro, naturalmente per sempre.

