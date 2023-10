Fibra Pura Virgin, da ora con velocità fino a 2.5 Gbps

Virgin offre la soluzione della Fibra Pura che permette di disdire senza costi aggiuntivi e include un modem gratuito senza necessità di restituzione. Inoltre, offre 3 mesi gratuiti di film, serie tv e cartoni grazie a Infinity+.

Scopri la nuova promozione fino a 2.5 Gigabit a secondo, 12 volte più veloce di una connessione in FTTC misto rame.

E non è tutto: potrai goderti palestre, concerti, crociere e persino viaggi nello spazio grazie all’iniziativa Virgin Galactic.

E il prezzo? Bloccato per sempre, anche dall’inflazione. Non perdere l’occasione di vivere un mondo di sorprese con questo operatore.

Perché passare a Virgin Fibra

La promozione flagship offre un servizio di connessione internet illimitato con una velocità massima di 2.5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload, accompagnato da un modem incluso in comodato d’uso gratuito dotato di Wi-Fi 6 e Infinity+ gratuito per un periodo di 3 mesi. Il costo mensile di tale servizio è di soli 29,49 euro a tempo indeterminato.

In alternativa, è possibile optare per una versione meno potente del servizio, che prevede una velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload, sempre accompagnata da un modem gratuito e da un periodo di 3 mesi di Infinity+.

In questo caso, il costo mensile è di soli 24,49 euro per i primi 18 mesi, dopodiché aumenta a 29,49 euro a tempo indeterminato.

Per richiedere la connessione in fibra ottica, è possibile completare la procedura online in modo estremamente semplice.

La richiesta può essere effettuata in soli 5 minuti, garantendo una rapida attivazione del servizio. Il costo di attivazione per la versione flagship è di 30,99 euro, mentre la variante più economica richiede un contributo di 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.