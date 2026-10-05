Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI

Con TIM Business è possibile sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit con un costo ridotto a 24,90 euro al mese, beneficiando così di uno sconto di 10 euro al mese sul costo dell’abbonamento.

Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per poter attivare una connessione ad alta velocità in ufficio, in negozio o in qualsiasi altro locale in cui si svolge la propria attività lavorativa.

Per liberi professionisti e PMI, l’offerta di TIM Business offre un pacchetto completo con un costo particolarmente vantaggioso. Ci sono anche sconti aggiuntivi per i clienti che attivano altre linee mobili e fisse con l’operatore.

Per verificare la copertura e attivare la promo basta visitare il sito di TIM Business, accessibile tramite il box qui di sotto.

Cosa include la promo

Con TIM Business è possibile accedere a un abbonamento completo. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

linea telefonica fissa con chiamate illimitate

connessione in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download

modem Wi-Fi 7 incluso

IP statico

assistenza dedicata

Il canone è di 24,90 euro al mese (l’attivazione è già inclusa nel canone mentre il modem è concesso in comodato d’uso gratuito).

L’abbonamento permette l’accesso ai vantaggi Fisso + Mobile di TIM Unica Business:

3 euro al mese di sconto e 1 GB aggiuntivo per navigare nei Paesi extra UE su una nuova linea mobile per chi ha attivato l’offerta fibra

e su una per chi ha attivato l’offerta fibra 5 euro al mese di sconto su una nuova linea fissa (ad esempio se si ha la necessità di una seconda linea per una sede secondaria) per chi ha attivato l’offerta

Si tratta, quindi, di una promozione completa e ricca di vantaggi che rappresenta una grande opportunità per professionisti e PMI. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire il link qui di sotto.