 Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI
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Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI

Con TIM Business, professionisti e PMI hanno la possibilità di attivare un'offerta fibra da 24,90 euro al mese, ecco tutti i dettagli.
Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI
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Con TIM Business, professionisti e PMI hanno la possibilità di attivare un'offerta fibra da 24,90 euro al mese, ecco tutti i dettagli.
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Con TIM Business è possibile sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit con un costo ridotto a 24,90 euro al mese, beneficiando così di uno sconto di 10 euro al mese sul costo dell’abbonamento.

Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per poter attivare una connessione ad alta velocità in ufficio, in negozio o in qualsiasi altro locale in cui si svolge la propria attività lavorativa.

Per liberi professionisti e PMI, l’offerta di TIM Business offre un pacchetto completo con un costo particolarmente vantaggioso. Ci sono anche sconti aggiuntivi per i clienti che attivano altre linee mobili e fisse con l’operatore.

Per verificare la copertura e attivare la promo basta visitare il sito di TIM Business, accessibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di TIM Business

tim business

Cosa include la promo

Con TIM Business è possibile accedere a un abbonamento completo. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • linea telefonica fissa con chiamate illimitate
  • connessione in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download
  • modem Wi-Fi 7 incluso
  • IP statico
  • assistenza dedicata

Il canone è di 24,90 euro al mese (l’attivazione è già inclusa nel canone mentre il modem è concesso in comodato d’uso gratuito).

L’abbonamento permette l’accesso ai vantaggi Fisso + Mobile di TIM Unica Business:

  • 3 euro al mese di sconto e 1 GB aggiuntivo per navigare nei Paesi extra UE su una nuova linea mobile per chi ha attivato l’offerta fibra
  • 5 euro al mese di sconto su una nuova linea fissa (ad esempio se si ha la necessità di una seconda linea per una sede secondaria) per chi ha attivato l’offerta

Si tratta, quindi, di una promozione completa e ricca di vantaggi che rappresenta una grande opportunità per professionisti e PMI. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
5 ott 2026
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