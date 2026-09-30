Fibra TIM Business in promo: è gratis per 3 mesi e poi in sconto a 24,90 €/mese

TIM Business è oggi la soluzione giusta per uffici, negozi, laboratori e per qualsiasi locale commerciale alla ricerca di una connessione Internet in fibra ottica, con condizioni vantaggiose.
I nuovi clienti che scelgono TIM Full Fibra, infatti, hanno la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download con canone azzerato per 3 mesi.
Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 24,90 euro al mese. Da segnalare, inoltre, che in comodato d’uso gratuito c’è il modem TIM Hub Pro con supporto Wi-Fi 7.
A disposizione dei nuovi clienti dell’operatore troviamo la linea telefonica con chiamate illimitate e la possibilità di ottenere sconti extra con i vantaggi Fisso + Mobile.
La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di TIM Business, previa verifica della copertura della fibra ottica, accessibile qui di sotto.
Le caratteristiche dell’offerta fibra di TIM Business
Con TIM Full Fibra è possibile accedere a una promo davvero completa. Tra le caratteristiche dell’abbonamento proposto dall’operatore troviamo:
- la linea telefonica fissa con chiamate nazionali illimitate verso fissi e mobili
- la connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit
- il modem TIM Hub Pro con supporto Wi-Fi 7
- altri vantaggi come IP statico, TIM SOS Cyber gratuito per 3 mesi, assistenza h24 dedicata alle imprese
Il canone è gratis per 3 mesi e poi di 24,90 euro al mese, con un contributo di attivazione rateizzato a 5 euro al mese per 24 mesi.
In aggiunta, c’è la possibilità di sfruttare la promo Fisso + Mobile. Con TIM Unica Business, infatti, si ottiene:
- 3 euro al mese di sconto e 1 GB aggiuntivo gratis nei Paesi extra UE per la linea mobile
- 5 euro di sconto su una nuova linea fissa
Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.