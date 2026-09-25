 Tu scegli la destinazione e Saily eSIM ti connette ovunque
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Tu scegli la destinazione e Saily eSIM ti connette ovunque

Se devi fare un viaggio, tu scegli la destinazione e Saily eSIM ti connette senza roaming così puoi navigare ovunque alla massima velocità.
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Telecomunicazioni
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In un viaggio una Saily eSIM è la tua compagna ideale perché ti permetterà di rimanere connesso ovunque tu sia. Con piani dati a partire da soli 3,49 euro scegli tra oltre 200 destinazioni e puoi anche optare per piani Regione, Ultra e Crociera! Tutto questo alla migliore velocità disponibile e, soprattutto, senza roaming. Niente male vero?

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Saily eSIM: prezzi contenuti, destinazioni (quasi) infinite

Con Saily eSIM hai prezzi davvero contenuti! Se pensi al costoso roaming o alla fatica di acquistare una SIM locale, grazie a questa soluzione acquisti già il tuo piano dati da casa, lo installi nella eSIM e una volta giunto a destinazione sei online. Scopri tutti i paesi disponibili:

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Pubblicato il 25 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 set 2026
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