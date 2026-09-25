Tu scegli la destinazione e Saily eSIM ti connette ovunque

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Saily eSIM: prezzi contenuti, destinazioni (quasi) infinite
Con Saily eSIM hai prezzi davvero contenuti! Se pensi al costoso roaming o alla fatica di acquistare una SIM locale, grazie a questa soluzione acquisti già il tuo piano dati da casa, lo installi nella eSIM e una volta giunto a destinazione sei online. Scopri tutti i paesi disponibili:
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Pubblicato il 25 set 2026
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