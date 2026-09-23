Problemi alla rete Vodafone il 23 settembre | Aggiornato

Aggiornamento ore 19:05 del 23 settembre: Fastweb + Vodafone conferma che il disservizio alla rete mobile che ha interessato un’area circoscritta, è stato risolto nel pomeriggio.

Aggiornamento ore 17:55 del 23 settembre 2026: le segnalazioni di disservizi stanno lentamente diminuendo su Downdetector, segno che i problemi stanno rientrando.

Il portale Downdetector riporta un picco di segnalazioni inviate per la rete Vodafone. Sembrano esserci problemi di natura non meglio precisata. Secondo le statistiche, il 64% dei feedback riguarda internet e voce su linea fissa, il 33% internet e voce per le utenze mobile e solo il 3% l’app o il sito ufficiale. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.