Telefonia VoIP su smartphone, PC e browser: come funzionano le app VivaVox

La telefonia VoIP consente di svincolare il numero professionale da una postazione fissa. Un vantaggio che diventa particolarmente utile quando si lavora tra sede, casa, trasferte e postazioni condivise, perché permette di mantenere lo stesso numero anche cambiando dispositivo o luogo di lavoro.

Le app VivaVox di Ehiweb estendono questa possibilità a smartphone, computer e browser, consentendo di effettuare e ricevere chiamate senza essere legati al telefono presente sulla scrivania.

Le applicazioni, però, non funzionano come servizi autonomi: sono collegate ai prodotti e alle configurazioni VoIP VivaVox e la loro disponibilità varia in base all’offerta scelta.

App VivaVox: il numero dell’ufficio non resta sulla scrivania

La versione mobile è quella che rende più evidente il cambio di abitudini.

Con VivaVox App, disponibile per Android e iOS compatibili, lo smartphone può essere usato per chiamare e ricevere telefonate con il numero VoIP. In uscita compare il numero professionale, non quello personale del cellulare. Allo stesso modo, una chiamata diretta all’ufficio può raggiungere l’utente anche fuori sede.

Per chi lavora spesso in mobilità significa soprattutto una cosa: non dover comunicare numeri diversi a clienti e colleghi a seconda di dove ci si trova.

Dall’app si possono anche gestire trasferimenti e attese, verificare la disponibilità degli interni, usare la chat e partecipare alle videoriunioni. Ehiweb indica come requisito Android 12 o versioni successive e iOS 16 o successivi.

Smartphone, browser e PC: cosa cambia nell’uso quotidiano

Il browser torna utile quando non si lavora dal proprio computer.

VivaVox Web permette infatti di accedere alla telefonia direttamente online, senza installare un programma. Dopo il login si ritrovano numero, contatti e storico delle chiamate, ed è possibile telefonare dalla rubrica con un clic.

È una modalità pratica per chi cambia spesso postazione o lavora da remoto da computer diversi. Chi utilizza un centralino con code di chiamata può anche controllare il proprio stato sulle varie code.

Per un uso quotidiano e continuativo c’è invece VivaVox Desk, disponibile per Windows e macOS. Riunisce chiamate, contatti, chat e riunioni sul computer di lavoro.

Tra le funzioni c’è anche l’integrazione CTI, che consente di avviare una telefonata da applicazioni aziendali come un CRM. Per chi gestisce molti contatti dal PC, può essere una funzione più utile di quanto sembri.

Web serve soprattutto quando si cambia postazione. Desk ha più senso sul computer usato ogni giorno.

Anche le videoriunioni rientrano nello stesso ambiente

VivaVox Meeting completa il quadro sul fronte delle videoriunioni.

Il servizio funziona via browser e tramite app mobile. Gli invitati possono partecipare senza creare un account, mentre ogni utente dispone di una stanza con indirizzo Web fisso, riutilizzabile anche per gli incontri successivi.

Le riunioni possono ospitare molti partecipanti e includono chat, lavagna digitale, registrazione e condivisione dello schermo.

Il vantaggio, qui, non è tanto aggiungere un altro strumento quanto evitare di separare troppo telefonate, messaggi e meeting online. Tutto resta collegato allo stesso ambiente di comunicazione.

Molto facile riconoscere quali applicazioni siano comprese nell’offerta sottoscritta: le App Vivavox sono sempre associate ai servizi VoIP a pagamento. Nel Centralino VoIP Virtuale, per esempio, sono incluse nella formula Interno Plus.

La logica è semplice: il numero professionale resta lo stesso anche quando cambia la postazione da cui si lavora. Ed è probabilmente questo, più delle singole funzioni, l’aspetto che rende utile un sistema VoIP in un’organizzazione distribuita.

Domande e risposte su app VivaVox Cosa sono le app VivaVox? Le app VivaVox sono strumenti collegati ai servizi VoIP di Ehiweb che permettono di utilizzare il proprio numero professionale da dispositivi diversi, come smartphone, computer e browser. Posso usare lo stesso numero VoIP anche fuori ufficio? Sì. Con le app VivaVox è possibile effettuare e ricevere chiamate con lo stesso numero professionale anche quando si lavora da casa, in mobilità o da una postazione diversa da quella abituale. Qual è la differenza tra VivaVox Web e VivaVox Desk? VivaVox Web funziona direttamente dal browser e non richiede l’installazione di un programma, mentre VivaVox Desk è l’applicazione per Windows e macOS pensata per un utilizzo continuativo dal computer di lavoro. Le app VivaVox possono essere acquistate separatamente? No. Le applicazioni non sono servizi autonomi, ma sono associate ai prodotti e alle configurazioni VoIP VivaVox. La disponibilità delle singole app dipende quindi dall’offerta scelta. VivaVox include anche le videoriunioni? Sì. VivaVox Meeting è lo strumento dedicato alle videoriunioni e può essere utilizzato via browser e tramite app mobile. Gli invitati possono partecipare anche senza creare un account.

In collaborazione con Ehiweb