Problemi alla rete TIM il 30 settembre, gli aggiornamenti sul down

In questa mattinata di mercoledì 30 settembre, ci sono parecchie segnalazioni relative a problemi in corso sulla rete TIM. Al momento, non abbiamo riferimenti utili per capire quanto sia esteso il down. Qui sotto il grafico della situazione fotografata dal portale Downdetector.

Il down della rete TIM: cosa sta accadendo?

Il 42% dei feedback inviati fa riferimento a un’anomalia che interessa l’accesso a internet tramite la banda larga, il 23% la connettività mobile e il 20% il Wi-Fi. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Aggiornamento (30 settembre 2026, 09:40)

Negli ultimi minuti, il numero delle segnalazioni è aumentato in modo significativo. Molti clienti dell’operatore si stanno accorgendo che qualcosa non va.

Iniziano ad arrivare anche i primi post sui social network, accompagnati dall’immancabile hashtag #timdown. Qui un esempio.

Un bel #timdown alle 9 e mezza del mattino in mezza Italia. — Gabriele💎 (@gabrielepx) September 30, 2026

Aggiornamento (30 settembre 2026, 09:52)

Anche i clienti di PosteMobile stanno segnalando problemi. Il motivo è da ricercare nel fatto che l’operatore virtuale di Poste Italiane si appoggia all’infrastruttura di TIM, la migrazione da quella di Vodafone è stata completata ne mesi scorsi. Lo stesso vale per Kena Mobile.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.