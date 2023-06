Fibra TIM: ora a 25,90 euro al mese tutto incluso

La PROMO FIBRA di TIM è disponibile ONLINE a partire da soli 25,90 euro mensili in esclusiva con tutto incluso per i clienti Mobili TIM.

TIM Fibra: PROMO internet a casa da 25,90€

L’offerta disponibile per i già clienti Mobili TIM offre internet illimitato fino ad 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload, chiamate illimitate gratis in esclusiva ONLINE con Modem TIM HUB+ Executive ed un bonus di 5 euro al mese per 12 mesi per i clienti mobili. Il tutto per soli 25,90 euro al mese.

L’alternativa per chi non possiede l’operatore anche nel mobile, offre le stesse cose solo ad un prezzo mensile leggermente più alto. Stiamo parlando di 30,90 al mese.

Esiste, in realtà, anche la versione senza Modem incluso rateizzato. Il prezzo mensile richiesto, in questo caso, è pari a 25,90 euro. Le versioni con il Modem compreso includono anche un servizio gratuito che permette di navigare in completa sicurezza. Stiamo parlando di TIM Navigazione Sicura.

Costi ed altro

Il costo di attivazione varia in base all’offerta. La tariffa con Modem incluso nel prezzo ha un contributo di attivazione iniziale di 39,90 euro una tantum. La variante senza Modem, invece, il contributo iniziale è già compreso nel canone mensile.

Tutte le promozioni sono attivabili ONLINE direttamente da questo link.

