Fibra ultraveloce a 17,69€/mese: l'offerta Aruba da attivare subito

Aruba rilancia la sfida nel mercato della connettività con una promozione imperdibile: Fibra a 2.5 Gbps in download a soli 17,69€ al mese per i primi sei mesi, senza costi di attivazione.

L’offerta è attiva per un periodo limitato sul sito ufficiale e garantisce alte prestazioni anche agli utenti più esigenti.

Tutto sulla promozione Aruba Fibra: prestazioni top e prezzo mini

Chi sceglie Aruba Fibra può contare su una connessione in FTTH (Fiber To The Home) stabile e ad altissime prestazioni: fino a 2.5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, ideali per gaming online, streaming in 4K, smart working o caricamenti pesanti.

Il piano di Aruba ha un costo mensile scontato di 17,69€ per i primi sei mesi, che poi torna al prezzo pieno di 24,90€. La promozione prevede zero costi di attivazione e un vincolo contrattuale di 12 mesi. Dopo il primo anno, l’utente è libero di decidere se proseguire o cambiare operatore.

Il router non è incluso nel piano base, ma si può usare il proprio oppure aggiungere un dispositivo Aruba in fase d’attivazione. Per attivare la promo, basta visitare il sito ufficiale, verificare la copertura all’indirizzo desiderato e seguire la procedura guidata.

Attenzione: l’offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi è il momento giusto per fare il salto alla fibra ad alte prestazioni con Aruba.