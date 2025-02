Fibra ultraveloce al prezzo più basso con Fastweb

Fastweb Casa Light è l’offerta per la fibra ultraveloce di Fastweb, disponibile a 27,95 euro al mese, con chiamate a consumo, Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione e attivazione inclusi. Volendo, però, si può ottenere un ulteriore sconto aggiungendo Fastweb Mobile, l’offerta 5G per il proprio smartphone, per un prezzo complessivo fibra + mobile pari a 31,90 euro al mese.

L’aggiunta di Fastweb Mobile all’offerta per la fibra consente infatti di ridurre il prezzo mensile di Fastweb Casa Light, che da 27,95 euro al mese passa a 23,95 euro. L’offerta mobile in 5G costa 7,95 euro al mese, che sommati ai 23,95 euro della fibra portano il prezzo a 31,90 euro al mese.

Fastweb Casa Light, la fibra di Fastweb a partire da 23,95 euro al mese

La fibra ultraveloce di Fastweb raggiunge una velocità fino a 2,5 Gigabit/s, un dato di gran lunga superiore rispetto alla media nazionale. Non è un caso dunque che numerosi appassionati di gaming e content creator l’abbiano scelta per soddisfare appieno le proprie esigenze, per un servizio eccellente in qualsiasi ambito.

Alla velocità della linea si affiancano poi stabilità e copertura in ogni angolo della casa, grazie alla dotazione dell’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Il dispositivo di Fastweb è compatibile tra le altre cose con il Wi-Fi Booster, un amplificatore della rete Wi-Fi che supporta l’assistente vocale Alexa, per gestire al meglio la connessione anche tramite i comandi vocali e ascoltare la musica con Spotify.

Sul fronte della sicurezza, il router di Fastweb garantisce una navigazione sicura e senza preoccupazioni, con una protezione avanzata contro virus, malware, spyware, adware, phishing ed eventuali attacchi ransomware.

Approfittando quindi della promozione in corso, l’offerta per la fibra Fastweb Casa Light è disponibile al prezzo scontato di 23,95 euro al mese aggiungendo Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese, per un prezzo complessivo di 31,90 euro per la fibra e il 5G.