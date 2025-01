Fibra ultraveloce e 5G a un prezzo mai visto prima

Poter avere a disposizione una connessione internet ultraveloce è il desiderio di tanti che, sia a casa che in mobilità, hanno bisogno di navigare e usufruire dei contenuti in streaming senza problemi di buffering e rallentamenti vari. Fastweb ha, con una delle reti più veloci d’Italia, un’offerta molto interessante che combina i vantaggi della fibra ottica per la connessione domestica a quelli del 5G per la connessione mobile. Con Fastweb Casa Light + Mobile si risparmia sia sui costi della fibra che su quelli della SIM avendo sempre a disposizione il meglio della connessione. Attiva ora Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile.

Un’offerta che conviene a tutti

Fastweb Casa Light è l’offerta per la connessione internet ultraveloce domestica con la quale accedere alla fibra ottica sfruttando le potenzialità del router Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Incluso nel canone di 27,99€ al mese si ha anche l’attivazione, le chiamate a consumo e l’accesso esclusivo a tutti i corsi della Fastweb Digital Academy con la quale apprendere le principali skill richieste dall’attuale mondo del lavoro.

Fastweb Mobile, invece, è la SIM per smartphone e tablet con la quale avere fino a 300 GB di traffico in 5G con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e 100 SMS.

Attivando insieme le due offerte il piano Fastweb Casa Light passa da 27,94€ a 23,95€ e la SIM ha un costo di 7,95€ al mese per avere 150 GB, 9,95€ al mese per 200 GB e 11,95€ al mese per 300 GB. Con Fastweb Mobile non ci sono costi di attivazione e la spedizione della SIM (o l’attivazione dell’eSIM) è gratuita.

La convenienza dell’offerta Fastweb non è solo quella legata al risparmio economico e all’accesso a una connessione ultraveloce, ma anche il contributo che l’operatore dà per la salvaguardia del pianeta. Fastweb, infatti, dona 1 milione di euro per progetti a favore del clima e adotta soluzioni a impatto zero che riducono le emissioni del 90%.