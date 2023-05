Fibra Vodafone solo online a 24,90 euro al mese: approfitta ora

Fra i tanti provider di rete fissa che operano sul mercato italiano dedicato, perché dovresti puntare alla fibra Vodafone?

In fondo, la copertura della fibra ottica nel nostro Paese è in continua crescita, e adesso sta arrivando anche nei piccoli centri urbani, dove le famiglie necessitano di una velocità maggiore per poter guardare online i contenuti in streaming.

Per linea veloce intendiamo la FTTH, che sta raggiungendo punte davvero notevoli. Ma anche l’infrastruttura FTTC va più che bene laddove quella FTTH è assente.

L’operatore rosso riesce a fornire entrambe in quasi tutto il territorio. Probabilmente questo non basta per farti scegliere Vodafone come provider di linea fissa domestica.

Ma se ti dicessimo che pagheresti soltanto 24,90 euro al mese? Se ti interessa approfondire l’argomento, continua a leggere.

Fibra Vodafone: il piano Internet Unlimited

Il servizio di fibra Vodafone in questione prende il nome di Internet Unlimited, che è diventata l’offerta di riferimento del gestore rosso.

Quindi, se desideri avvalerti di questo provider di linea fissa, devi assolutamente puntare a questo piano tariffario.

Come dicevamo, il costo mensile dell’offerta è di 24,90 euro, che può essere tuo sottoscrivendo il piano direttamente online nella pagina ufficiali dedicata.

Perché proprio online? Il motivo è semplice: se ti rechi in un centro Vodafone oppure chiami al call center per sottoscrivere l’offerta, pagheresti il prezzo pieno, ossia 27,90 euro.

I servizi che troverai nel pacchetto sono i seguenti:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; navigazione illimitata con velocità fino a 2,5 Gbps in download;

in download; modem con il sistema Wi-Fi Optimizer.

Ma non finisce qui. Se sei già cliente di Vodafone per la telefonia mobile, il costo mensile passerà a 22,90 euro al mese, con i servizi che resteranno sempre gli stessi, salvo per le chiamate illimitate, che passeranno a consumo.

Nessun altro operatore arriva a offrire in questo momento tanto! Clicca sul link qui sotto e passa a Vodafone:

Il costo di attivazione è incluso nel canone mensile ed è pari a 5 euro al mese per 24 mesi. Puoi impreziosire tutto aderendo ai servizi di Vodafone TV e Now, che in promo costano soltanto 5 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.