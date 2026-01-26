Fibra WINDTRE con 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati in 5G: ecco la promo

Super Fibra di WINDTRE è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova connessione ad alta velocità per la propria casa. Con l’offerta di oggi, il costo del servizio è di 24,99 euro al mese, a tempo indeterminato.
La promo permette di attivare un abbonamento con connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit e, in caso di indisponibilità della FTTH, è disponibile anche con la fibra mista rame FTTC, con velocità fino a 200 Megabit.
In aggiunta, per tutti i nuovi clienti WINDTRE ci sono due bonus extra: un anno di Amazon Prime gratis (con un risparmio di 49,99 euro rispetto al costo dell’abbonamento) e la possibilità di ottenere Giga illimitati in 5G per la propria SIM WINDTRE e per le SIM dei propri familiari (fino a 3 SIM complessive).
L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di WINDTRE da cui è possibile verificare la copertura.
Super Fibra di WINDTRE: ecco la promo
L’offerta fibra di WINDTRE è la soluzione giusta per attivare una connessione ad alta velocità per la casa, con un prezzo contenuto e vari vantaggi aggiuntivi. A disposizione degli utenti c’è la linea telefonica fissa con chiamate illimitate, senza alcun costo aggiuntivo.
La connessione a Internet avviene tramite fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit in download, in base alla copertura del servizio disponibile all’indirizzo di attivazione.
Nel canone mensile è incluso il modem Wi-Fi 7. C’è anche la possibilità di sfruttare il Wi-Fi Calling. Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di ottenere un anno di Amazon Prime gratis, risparmiando così 49,99 euro sull’abbonamento, e anche Giga illimitati per le proprie SIM WINDTRE.
Il costo dell’abbonamento, sfruttando la promo in corso, è di 24,99 euro al mese. L’offerta è attivabile, previa verifica della copertura, tramite il sito dell’operatore, accessibile dal box qui di sotto.