 Fibra WINDTRE con 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati in 5G: ecco la promo
Super Fibra di WINDTRE è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova connessione ad alta velocità per la propria casa. Con l’offerta di oggi, il costo del servizio è di 24,99 euro al mese, a tempo indeterminato.

La promo permette di attivare un abbonamento con connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit e, in caso di indisponibilità della FTTH, è disponibile anche con la fibra mista rame FTTC, con velocità fino a 200 Megabit.

In aggiunta, per tutti i nuovi clienti WINDTRE ci sono due bonus extra: un anno di Amazon Prime gratis (con un risparmio di 49,99 euro rispetto al costo dell’abbonamento) e la possibilità di ottenere Giga illimitati in 5G per la propria SIM WINDTRE e per le SIM dei propri familiari (fino a 3 SIM complessive).

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di WINDTRE da cui è possibile verificare la copertura.

Attiva qui l’offerta di WINDTRE

fibra windtre

Super Fibra di WINDTRE: ecco la promo

L’offerta fibra di WINDTRE è la soluzione giusta per attivare una connessione ad alta velocità per la casa, con un prezzo contenuto e vari vantaggi aggiuntivi. A disposizione degli utenti c’è la linea telefonica fissa con chiamate illimitate, senza alcun costo aggiuntivo.

La connessione a Internet avviene tramite fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit in download, in base alla copertura del servizio disponibile all’indirizzo di attivazione.

Nel canone mensile è incluso il modem Wi-Fi 7. C’è anche la possibilità di sfruttare il Wi-Fi Calling. Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di ottenere un anno di Amazon Prime gratis, risparmiando così 49,99 euro sull’abbonamento, e anche Giga illimitati per le proprie SIM WINDTRE.

Il costo dell’abbonamento, sfruttando la promo in corso, è di 24,99 euro al mese. L’offerta è attivabile, previa verifica della copertura, tramite il sito dell’operatore, accessibile dal box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di WINDTRE

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 gen 2026

Davide Raia
Pubblicato il
26 gen 2026
