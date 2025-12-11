 Fibra WINDTRE in offerta: super prezzo e 12 mesi di Amazon Prime gratis
Super Fibra di WINDTRE costa meno di 25 euro al mese e include un anno di Amazon Prime gratis: ecco la promo da cogliere al volo oggi.
Con WINDTRE è possibile attivare un abbonamento per la connessione Internet a casa, sfruttando la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit con condizioni molto vantaggiose. In via promozionale, infatti, la fibra è disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono 12 mesi di Amazon Prime gratis.

In aggiunta, chi è cliente WINDTRE su mobile può ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di WINDTRE, qui di sotto. L’attivazione è gratuita e può essere completata, direttamente online, dopo aver verificato la copertura della fibra.

Attiva qui l’offerta di WINDTRE

WINDTRE

Perché scegliere l’offerta di WINDTRE

Con la promozione in corso, Super Fibra di WINDTRE garantisce un abbonamento completo e con costi molto vantaggi. I nuovi clienti possono sfruttare la linea telefonica fissa con chiamate illimitate oltre a una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit. Da segnalare anche il modem Wi-Fi 7 incluso nel canone di abbonamento. C’è anche la possibilità di sfruttare il Wi-Fi Calling.

L’offerta di WINDTRE prevede due bonus molto interessanti che possono fare la differenza al momento della scelta. Con Super Fibra sono inclusi:

  • un anno di Amazon Prime gratis per tutti i nuovi clienti
  • Giga illimitati per la propria SIM per i clienti WINDTRE di rete mobile

La promozione in questione è disponibile con un costo di 24,99 euro al mese e con attivazione gratuita. Si tratta di un’offerta valida solo per un periodo di tempo limitato e disponibile previa verifica della copertura della fibra FTTH o della fibra mista FTTC.  Per tutti i dettagli sulla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Attiva qui l’offerta di WINDTRE

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 dic 2025

Davide Raia
Pubblicato il
11 dic 2025
