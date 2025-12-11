Fibra WINDTRE in offerta: super prezzo e 12 mesi di Amazon Prime gratis

Con WINDTRE è possibile attivare un abbonamento per la connessione Internet a casa, sfruttando la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit con condizioni molto vantaggiose. In via promozionale, infatti, la fibra è disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono 12 mesi di Amazon Prime gratis.

In aggiunta, chi è cliente WINDTRE su mobile può ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di WINDTRE, qui di sotto. L’attivazione è gratuita e può essere completata, direttamente online, dopo aver verificato la copertura della fibra.

Perché scegliere l’offerta di WINDTRE

Con la promozione in corso, Super Fibra di WINDTRE garantisce un abbonamento completo e con costi molto vantaggi. I nuovi clienti possono sfruttare la linea telefonica fissa con chiamate illimitate oltre a una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit. Da segnalare anche il modem Wi-Fi 7 incluso nel canone di abbonamento. C’è anche la possibilità di sfruttare il Wi-Fi Calling.

L’offerta di WINDTRE prevede due bonus molto interessanti che possono fare la differenza al momento della scelta. Con Super Fibra sono inclusi:

un anno di Amazon Prime gratis per tutti i nuovi clienti

per tutti i nuovi clienti Giga illimitati per la propria SIM per i clienti WINDTRE di rete mobile

La promozione in questione è disponibile con un costo di 24,99 euro al mese e con attivazione gratuita. Si tratta di un’offerta valida solo per un periodo di tempo limitato e disponibile previa verifica della copertura della fibra FTTH o della fibra mista FTTC. Per tutti i dettagli sulla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.