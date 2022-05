Fiera Didacta Italia: novità di Lenovo per la scuola

Lenovo parteciperà alla quinta edizione della Fiera Didacta Italia, in programma dal 20 al 22 maggio alla Fortezza da Basso a Firenze. Nell’area espositiva del produttore cinese verranno presentate le più recenti soluzioni hardware e software per la didattica. Si tratta del tablet Lenovo 10w e del notebook Lenovo 13w Yoga, oltre al tool Lenovo NetFilter.

Lenovo 10w e 13w Yoga per la didattica

Il Lenovo 10w è un tablet adatto all’ambiente scolastico, in quanto il telaio è protetto da bumper in gomma che attutisce urti e cadute. La dotazione hardware comprende uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione full HD, processore Snapdragon 7c di seconda generazione, fino a 8 GB di memoria LPDDR4x e storage eMMC fino a 128 GB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5.1. Ci sono inoltre le fotocamere posteriore e frontale da 8 e 2 megapixel, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C. La batteria offre un’autonomia fino a 13,7 ore. Il sistema operativo è Windows 11. È possibile acquistare a parte la stilo e la tastiera staccabile. Sarà disponibile in Italia a partire da 309,00 euro.

Il Lenovo 13w Yoga è invece un convertibile con schermo da 13,3 pollici (1920×1080 pixel), processore AMD Ryzen 5000 Mobile, fino a 16 GB di memoria DDR4 e SSD fino a 16 GB. Altre specifiche sono: webcam full HD, fotocamera posteriore da 5 megapixel (opzionale), slot microSD, jack audio, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C) e uscita HDMI. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 (802.11aa), Bluetooth 5.2 e LTE (opzionale). Sarà disponibile in Italia a partire da 899,00 euro.

Infine, Lenovo NetFilter è una soluzione che permette di filtrare i contenuti online e di bloccare le minacce informatiche, sfruttando l’intelligenza artificiale. È disponibile in Italia al costo di 9,00 euro + IVA (abbonamento annuale, compreso supporto tecnico per un minimo di 35 dispositivi). Probabilmente i due prodotti hardware non potranno essere acquistati dagli utenti finali. Su Amazon ci sono però altri tablet con caratteristiche interessanti, come il Lenovo Tab M10 FHD Plus.

