FIFA 22: guarda il primo trailer dedicato al gameplay

Per gli appassionati di simulazioni calcistiche, questo non è un giorno come tutti gli altri: è il giorno in cui viene reso disponibile il primo gameplay trailer di FIFA 22. È finalmente possibile apprezzare da vicino i miglioramenti apportati al titolo da EA Sports. Ricordiamo che l'uscita è fissata per l'1 ottobre 2021, ma che è già disponibile per il preordine a prezzo scontato.

Ecco il primo gameplay trailer di FIFA 22

Il testimonial scelto è ancora una volta Kylian Mbappé, fuoriclasse del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, uscito sconfitto all'ultimo campionato europeo, “spiaze” (cit). Il gioco sarà disponibile nelle versioni per PC e console, ma è su PS5 e Xbox Series X che darà il meglio, sfruttando appieno le potenzialità delle due piattaforma next-gen.

Sarà disponibile anche in cloud gaming su Stadia, il servizio di Google che permette di “giocare in streaming” ai titoli videoludici, a patto però di disporre di una buona connessione Internet. Chi vuole assicurarsi fin da subito una copia di FIFA 22 in pre-ordine lo può fare approfittando degli sconti disponibili: queste le proposte su Amazon.

Intanto confermata la coppia che si occuperà di telecronaca e commento tecnico per la versione italiana: Pierluigi Pardo e Lele Adani.