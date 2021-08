FIFA 22: guarda il primo trailer della modalità Carriera

La modalità Carriera è protagonista del nuovo trailer pubblicato da EA Sports per FIFA 22. Una delle più apprezzate dai giocatori, che permette di creare una squadra e guidarla dalle serie minori fino al tetto del mondo. Sarà una delle sfide proposte dalla simulazione, in arrivo l'1 ottobre e già disponibile in preordine.

La nuova modalità Carriera di FIFA 22

Proprio la nascita di un nuovo club sarà un valore aggiunto per il gameplay: potremo decidere i colori sociali, disegnare le magliette, persino lo stadio. Il coinvolgimento dei tifosi avrà il suo peso. Altrettanta personalizzazione sarà consentita anche per la creazione di un nuovo calciatore.

Oggi il miglior prezzo per il preordine di FIFA 22 in versione PS4 e Xbox One è quello proposto da GameStop: solo 49,99 euro invece di 69,99 euro. Il titolo arriverà anche sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X arricchito dalla tecnologia HyperMotion, sviluppata dalla software house per riprodurre i movimenti degli atleti in campo in modo ancora più realistico, grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale.