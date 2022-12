FIFA 23 (PS5) + DualSense: l'offerta di fine anno

Giusto in tempo per l’ultimo scorcio di quest’anno, ecco un bundle dedicato agli appassionati di gaming e proposto in forte sconto su Amazon: è quello che riunisce in un’unica confezione il controller DualSense di Sony nella colorazione White e la simulazione calcistica FIFA 23 in versione PS5.

Bundle con FIFA 23 (PS5) e DualSense: approfitta dello sconto

La periferica è quella progettata per dare il meglio con la console next-gen PlayStation 5, dotata di caratteristiche esclusive come feedback aptico e grilletti dinamici (compatibile però anche con PC e altri dispositivi). Il titolo, invece, è quello di EA Sports, il più venduto in Italia, quest’anno arricchito dall’introduzione della tecnologia HyperMotion2: nella confezione è presente il codice per procedere al suo download senza ulteriori spese. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento, il bundle con DualSense White e FIFA 23 per PS5 è in sconto su Amazon al prezzo finale di 86,44 euro: approfittane prima della scadenza.

Chi lo ordina subito lo riceverà domani: la disponibilità è infatti immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.