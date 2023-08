FIFA 23 PS5: OCCASIONE imperdibile su Amazon (-25%)

Se sei un appassionato di calcio e un amante dei videogiochi, preparati a immergerti in un’esperienza di gioco senza precedenti con FIFA 23 per PS5. Attualmente puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto incredibile del 25%, rendendo questo acquisto un’opportunità unica al prezzo speciale di soli 29,90 euro.

FIFA 23 PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno dei motivi per cui FIFA 23 brilla è la sua innovativa Tecnologia HyperMotion2. Questa tecnologia ha il potere di elevare il realismo del gioco a livelli mai visti prima. Con oltre 6.000 animazioni realistiche ottenute da milioni di fotogrammi catturati attraverso un avanzato sistema di cattura, i movimenti dei giocatori sono incredibilmente autentici e coinvolgenti. L’esperienza di gioco è resa ancora più appassionante dalla FIFA World Cup: potrai partecipare alle competizioni internazionali di calcio maschile come la FIFA World Cup Qatar 2022 e il torneo femminile FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023.

FIFA 23 segna un importante passo avanti nell’inclusione del calcio femminile. Con l’introduzione della Barclays FA Women’s Super League e della D1 Arkema, avrai la possibilità di giocare con squadre femminili per la prima volta nella storia di EA SPORTS FIFA. Le animazioni realistiche delle calciatrici, ottenute grazie alla tecnologia HyperMotion2, danno vita ai movimenti sul campo in modo sorprendentemente realistico.

Il gameplay di FIFA 23 è arricchito da nuove meccaniche per i tiri, le punizioni, i calci di rigore e i calci d’angolo. La fisica realistica contribuisce a rendere il gioco ancora più coinvolgente, offrendo una varietà di opzioni nel “The World’s Game”. Inoltre, con l’introduzione del cross-play, potrai sfidare i tuoi amici in partite emozionanti su diverse piattaforme. Che tu sia su PS5, Xbox o PC, la competizione su FIFA 23 è aperta a tutti.

Se sei un appassionato di FIFA Ultimate Team, avrai molto da esplorare in FIFA 23. Con i Momenti FUT e il sistema di intesa rivisto, la modalità Ultimate Team offre nuove opportunità per creare la squadra dei tuoi sogni. Nuove ICONE ed Eroi FUT si uniscono alla squadra, offrendo scelte ancora più interessanti e possibilità di personalizzazione.

In definitiva, FIFA 23 per PS5 è un gioco che porta il calcio virtuale a nuove vette di realismo e coinvolgimento. Con il super sconto del 25% su Amazon, questa è un’opportunità unica per aggiungere questa gemma videoludica alla tua collezione. Non perdere l’occasione di vivere il calcio come mai prima d’ora, al prezzo ridicolo di soli 29,90 euro. Mi raccomando, affrettati, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.