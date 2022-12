FIFA 23 in sconto: arriva prima di Natale

Nessun videogioco, come FIFA 23, può garantire un Natale di divertimento in compagnia di amici e famigliari, con sfide sotto l’albero tra i club della Serie A, degli altri campionati nazionali o tra le squadre che stanno prendendo parte alla coppa del mondo in Qatar. Oggi ti segnaliamo tutte le versioni in sconto su Amazon, con spedizione gratuita e consegna immediata garantita.

Natale in campo: gli sconti su FIFA 23

Il titolo non ha bisogno di presentazioni: si tratta della simulazione calcistica per eccellenza, ulteriormente migliorata quest’anno da EA Sports soprattutto sulle console di ultima generazione. Include le licenze ufficiale per tutte le squadre più importanti (è tornata anche la Juventus) oltre a una moltitudine di modalità da affrontare in singolo o multiplayer, in locale oppure online. Maggiori informazioni nella scheda del prodotto.

Ecco dunque tutte le versioni del gioco proposte oggi in sconto su Amazon.

Se è un regalo di Natale, lo puoi acquistare in tutta serenità, anche in previsione di un eventuale reso. In questo periodo, Amazon ha infatto esteso il periodo utile per restituire i prodotti acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.