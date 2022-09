FIFA 23: dove acquistarlo in sconto (anche gratis)

FIFA 23 esce oggi. La nuova simulazione di EA Sports debutta accompagnata ancora una volta da Kylian Mbappé in copertura, affiancato a questo giro da Samantha Kerr in alcune delle sue edizioni, a testimonianza di come il nuovo titolo conceda più spazio al calcio femminile. Come da tradizione, rimarrà in cima alle classifiche di vendita per lunghi mesi. Vediamo dove è possibile acquistarlo in sconto e addirittura ottenerlo gratis approfittando di una particolare promozione.

FIFA 23: tutte le versioni in sconto

Tenere d’occhio le offerte degli store online è la strategia migliore, anche in questo caso. Permettono di risparmiare anche su un titolo AAA appena lanciato. Passiamo in rassegna le versioni proposte dai principali e-commerce con una significativa versione di prezzo.

Tra le novità introdotte a livello d gameplay si segnala la tecnologia HyperMotion2 che migliora il livello di realismo delle azioni in campo. Inoltre, per quanto riguarda la Serie A, fa il suo ritorno la licenza ufficiale per la Juventus (tanti saluti al Piemonte Calcio).

Il titolo è inoltre proposto a costo zero per chi decide di acquistare Xbox Series S: l’offerta è disponibile su Amazon e sullo store ufficiale Microsoft. Una console next-gen e FIFA 23 gratis: niente male, no?

