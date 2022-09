FIFA 23 è già in sconto: un assist a porta vuota

Ci siamo, è finalmente quasi giunto il momento di FIFA 23: manca ormai pochissimo alla data di uscita del 30 settembre, quando la nuova simulazione calcistica targata EA Sports sarà finalmente disponibile per tutti. Chi ancora non ha prenotato la sua copia, può farlo oggi approfittando degli sconti proposti da Amazon.

Scendi in campo con FIFA 23: lo sconto Amazon

Il titolo, che quest’anno vedrà il ritorno della licenza ufficiale per la Juventus e l’introduzione della tecnologia HyperMotion2, promette di tenere incollati al joypad milioni e milioni di giocatori per i prossimi dodici mesi. Tutte le altre informazioni riguardanti gameplay, rose aggiornate, la rivisitazione della modalità Carriera, l’ampliamento del calcio femminile ecc. sono consultabili nella scheda del prodotto.

Ecco le versioni di FIFA 23 in sconto su Amazon:

FIFA 23, Standard Edition (PS5): offerta -10%;

FIFA 23, Standard Edition (PS4): offerta -10%;

FIFA 23, Standard Edition (Xbox Series X/S): offerta -10%.

Stiamo ovviamente parlando della copia fisica del gioco (non digitale), che sarà consegnata agli acquirenti entro il 30 settembre, con spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon. Pronto a scendere in campo per il fischio d’inizio? Ti basta un click.

