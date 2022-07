FIFA 23: ufficiale il ritorno della Juventus

Dopo tre anni di Piemonte Calcio (nome dovuto all’accordo esclusivo con Konami) ritorna ufficialmente la Juventus in FIFA 23. EA Sports e il club di Torino hanno sottoscritto un accordo di collaborazione pluriennale che inizierà appunto con l’edizione 2023 del famoso gioco, disponibile dal 30 settembre per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4/5, Switch e Stadia.

Addio Piemonte Calcio, torna la Juventus

La nuova edizione del gioco includerà oltre 700 squadre, 17.000 giocatori e 90 stadi. Gli utenti potranno giocare ai tornei nazionali e internazionali più importanti. Per la prima volta ci saranno anche i club femminili (Inghilterra e Francia al lancio). Con un aggiornamento che verrà rilasciato dopo il lancio arriveranno inoltre FIFA World Cup Qatar 2022 e FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023. Tra le novità ci sono la tecnologia HyperMotion2 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Stadia, e la funzionalità cross-play.

Grazie alla partnership tra Juventus e EA Sports, il gioco includerà logo, magliette e lo stadio della squadra più titolata d’Italia. EA Sports non sarà solo Official Sport Video Gaming Partner, ma anche Official Urban Culture Partner. Sono infatti previste “numerose iniziative per vivere l’esperienza Juve a 360 gradi, il mondo della street art, della cultura, della musica e del lifestyle Urban“.

Dusan Vlahovic diventerà ambasciatore di FIFA 23, mentre Claudio Marchisio sarà un Eroe FUT. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA Sports. La partnership con EA Sports va oltre il concetto di partnership tradizionale, entrambi uniti da una progettualità comune di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l’onda di nuovi trend, in tema di street art, urban culture e lifestyle. Abbiamo scelto EA Sports per spingerci oltre, perché è un partner che condivide la nostra visione ed ambizione. Siamo lieti di poter fare questo percorso assieme ad un brand che, come Juventus, si distingue per la sua originalità, unicità e capacità di innovare.

L’edizione 2023 del gioco sarà l’ultima con il brand FIFA. Dall’anno prossimo verrà utilizzato il nome EA Sports FC.

