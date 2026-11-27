La FIFA ha confermato un accesso non autorizzato ai sistemi interni e il furto di alcuni dati. L’attacco informatico è stato rivendicato dal gruppo Handsome Boy Hacking Club (HBHC). I cybercriminali affermano di aver sottratto circa 12 GB di documenti e chiesto il pagamento di una somma di denaro per evitare la divulgazione.

Furto e tentata estorsione ai danni della FIFA

L’intrusione nei sistemi della FIFA sarebbe avvenuto tra il 19 e il 20 novembre. I cybercriminali del gruppo Handsome Boy Hacking Club hanno rivendicato l’attacco pubblicando uno screenshot su X. Avevano anche chiesto il pagamento di una somma di denaro entro la scadenza indicata con un conto alla rovescia. Il tentativo di estorsione non ha avuto successo, quindi i dati sono stati pubblicati su un forum del dark web.

All’interno di un archivio protetto da password ci sarebbero documenti di identità, pratiche di immigrazione, informazioni dirigenziali, documenti finanziari, documenti legali e documenti relativi alla governance interna per un totale di circa 12,2 GB. I dati sono stati rubati da una piattaforma Microsoft. Secondo The Athletic, i cybercriminali hanno impersonato un membro dello staff, quindi è un classico attacco di ingegneria sociale.

Un portavoce della FIFA ha confermato l’intrusione:

La FIFA può confermare di essere stata vittima di un attacco informatico criminale che ha comportato l’accesso non autorizzato ad un insieme limitato di informazioni personali e aziendali. La FIFA sta collaborando strettamente con le autorità competenti, incluse le forze dell’ordine. La FIFA condanna con la massima fermezza l’acquisizione e la pubblicazione illecite di informazioni, in particolare di dati personali. Tali azioni costituiscono una violazione grave e inaccettabile della privacy e possono avere conseguenze significative per le persone coinvolte.

Non sono stati comunicati il numero di persone interessate, né altri dettagli tecnici. Fonti interne alla FIFA hanno specificato che i dati rubati sono lo 0,1% di quelli conservati dalla federazione.