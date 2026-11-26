CyberGhost è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN da attivare durante il Black Friday 2026: grazie alla promo in corso, infatti, la VPN è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato della rete VPN, con un risparmio del 78%.

La promozione include 45 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati” e può essere attivata, in pochi secondi, tramite il sito ufficiale di CyberGhost, accessibile premendo sul box qui di sotto. Si tratta di una promo a tempo limitato che consente l’attivazione della VPN al prezzo più basso dell’anno.

La VPN da scegliere al Black Friday

Con CyberGhost è possibile accedere a una VPN completa e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di sfruttare una navigazione protetta dalla crittografia e una politica zero log. In questo modo, è possibile accedere a Internet con una privacy maggiore, anche nel caso in cui si utilizzi una connessione non privata.

La VPN include una rete globale di server e gli utenti hanno la possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese, rispetto a quello di connessione, per “spostare” il proprio IP e navigare evitando blocchi su base geografica e censure online.

L’uso di CyberGhost è multi–dispositivo con fino a 7 dispositivi in contemporanea per account e la possibilità di sfruttare le app ufficiali del servizio per tutti i principali sistemi operativi (Windows, macOS, Android, iOS e Linux ma anche Smart TV, Fire TV Stick e altri dispositivi).

Per accedere alla promo del Black Friday è possibile seguire il link qui di sotto. Grazie all’offerta, il costo del servizio si riduce fino a 1,59 euro al mese, con un risparmio dell’87%.