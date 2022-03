FIFA, Mondiali di Calcio del Qatar sponsorizzati da Crypto.com

Gli exchange per le criptovalute hanno messo radici nel mondo dello Calcio, dove anche NFT e token iniziano a farsi largo per costruire mercato sulle passioni dei tifosi e degli sportivi. L’annuncio delle ultime ore è di quelli che pesano: la FIFA ha ufficializzato Crypto.com come nuovo sponsor dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar.

Crypto.com sponsor FIFA

Crypto.com è un exchange che sta cercando le luci della ribalta in mezzo a nomi affermati quali Coinbase, Bitpanda altri ancora. In questo momento di grande crescita, infatti, occupare quote di mercato tra gli utenti entranti significa poter scommettere su rendite di posizione in futuro. Crypto.com conta 10 milioni di utenti e 4 mila dipendenti in tutto il mondo ed il suo ruolo nel mondo del calcio è già noto da tempo (con accordi in essere anche in Italia): portare il brand ai Mondiali significa occupare uno spazio di visibilità senza pari e l’obiettivo è quello di monetizzarne l’esposizione in connubio con il momento di crescita che i cryptoasset stanno vivendo.

Crypto.com sta scommettendo forte sullo sport ormai da mesi. Oltre il calcio, il gruppo conta nel proprio portfolio anche iniziative nel basket, nell’hockey su ghiaccio, nell’MMA e nei motori. La partnership con la FIFA, inevitabilmente, alza il livello e porta il brand su tutti gli stadi dell’anomalo mondiale invernale che si terrà a partire dal prossimo mese di novembre.

Il connubio tra sport e cryptovalute è ormai fortissimo su ogni fronte. Sorare ci ha costruito su un modello, Binance è sulle maglie della Serie A e molti altri nomi stanno tentando fortuna con partnership che sarà interessante valutare sul lungo periodo. Qualche foglia secca, nel frattempo è già caduta: effetti collaterali inevitabili quando il mercato sale tanto vorticosamente.

