Files by Google raggiunge i 5 miliardi di download

Dopo circa otto anni dal lancio, l’app Files by Google ha appena raggiunto un importantissimo traguardo che mette chiaramente in luce il gran successo riscosso tra gli utenti: 5 miliardi di download sul Play Store di Android.

Files by Google: 5 miliardi di download sul Play Store

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, l’app è stata inizialmente distribuita sul Play Store con il nome di Files:Go, per poi essere rinominata in Files by Google alla fine del 2018, proponendosi come semplice strumento per la gestione dei file e dei download, in alternativa a molte delle soluzioni predefinite sui dispositivi Android del tempo.

Originariamente era compatibile con Android 6.0 e versioni successive, ma con il rilascio delle successive versioni dell’app è stato richiesto Android 8.0 e versioni successive.

Files by Google raggiunto l’impressionante numero di download di 1 miliardo a marzo del 2021, ma da allora è diventata un’app predefinita per molti nuovi smartphone e tablet Android in tutto il mondo, una mossa che ha probabilmente contribuito a costituire i 5 miliardi di download attualmente totalizzati.

Negli ultimi anni l’app ha subito una serie di rinnovamenti, tra cui anche l’implementazione di un visualizzatore PDF tutto nuovo, e ora può contare su un’ampia varietà di funzioni che la rendono un’opzione di tutto rispetto per la maggior parte degli utenti che necessitando di gestire i file sui propri device. Un altro grande vantaggio è che si tratta di una risorsa totalmente gratuita, senza acquisti in-app richiesti per rimuovere gli annunci o accedere a tutte le funzionalità.

Una curiosità: Files by Google è la ventesima app del colosso di Moutain View ad aver totalizzato i 5 miliardi di download.