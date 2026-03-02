Files per Windows 11 migliora i menu contestuali

Chi è “allergico” a Esplora File di Windows, probabilmente conosce già Files, il file manager alternativo per Windows 10 e 11 che da anni offre quello che Microsoft non riesce (o non vuole) dare: un’interfaccia pulita, funzionalità moderne e un’esperienza d’uso che non sembra ferma al 2015. L’app si è appena aggiornata alla versione 4.0.28, con una serie di migliorie ai menu contestuali e correzioni di bug.

Files di Windows versione 4.0.28 con i menu contestuali più comodi

Non è un aggiornamento rivoluzionario, ma chi usa Files quotidianamente apprezzerà i cambiamenti. La voce “Proprietà” è stata spostata in cima al menu contestuale sia nella barra laterale che nella schermata principale, un piccolo dettaglio che risparmia lo scroll verso il fondo del menu ogni volta che serve accedere alle proprietà di un file o una cartella.

L’altra novità interessante è la possibilità di personalizzare il menu contestuale rimuovendo le voci che non servono. “Aggiungi a Start” e “Aggiungi alla barra laterale” possono ora essere disattivate da Impostazioni > Generali > Opzioni menu contestuale. Per chi ama i menu snelli e senza fronzoli, è una benedizione.

Altre novità e bug risolti

L’aggiornamento porta anche il supporto per la versione Microsoft Store di Dropbox, la possibilità di cambiare le icone dei file URL e dei collegamenti, e un’opzione per disattivare lo scorrimento fluido nelle impostazioni.

Sul fronte bug, gli sviluppatori hanno risolto diversi problemi, il menu “Apri con” mancante per i file script, il cambio di scheda tramite rotellina del mouse che non funzionava correttamente, la riapertura automatica di SEER dopo la chiusura manuale e un’incoerenza nella visualizzazione dei tipi di file per gli elementi nascosti, tra gli altri.

Per il futuro, gli sviluppatori hanno anticipato miglioramenti delle prestazioni per il caricamento delle miniature, che arriveranno prima nel canale di anteprima e poi nella versione stabile.

È possibile scaricare Files gratuitamente dal sito ufficiale. Chi vuole sostenere lo sviluppo può acquistare l’app dal Microsoft Store.