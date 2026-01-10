Windows 11: Microsoft aggiunge Copilot a Esplora File?

C’è un pulsante invisibile che sta infestando le build di anteprima di Windows 11. E secondo le voci di corridoio, quel pulsante ha un destino ben preciso: diventare l’ennesima scorciatoia per Copilot. E dove, di grazia? Su Esplora File, un software già lento come una lumaca…

Copilot invade Esplora File, utenti preoccupati per la lentezza

Facciamo un passo indietro. Esplora File di Windows 11 è diventato lento, imbarazzante, pieno di stranezze che nessuno sa spiegare. Microsoft sta persino considerando di farlo partire automaticamente all’avvio del sistema per “risolvere” la lentezza. Senza contare i bug, tipo quello che acceca quando si apre una nuova scheda.

I menu contestuali sono talmente sovraccarichi che sembrano l’elenco telefonico di una città. C’è il calendario in WebView nel centro notifiche che serve esclusivamente a mostrare gli eventi di Outlook. E poi ci sono quei prompt surreali che suggeriscono di aprire un’immagine JPG con il Blocco Note.

Ora, secondo i rumors, quel pulsante invisibile aprirà un pannello laterale dedicato a Copilot. Si potrà chattare con l’intelligenza artificiale di Microsoft riguardo ai propri file. Chiedergli consiglio. Fargli domande esistenziali tipo perché il mio PC va così lento? e probabilmente ricevere risposte generate da un modello linguistico che non ha la minima idea di cosa significhi usare davvero Windows 11 tutti i giorni.

Microsoft non ha confermato nulla ufficialmente, quindi tecnicamente tutto questo potrebbe essere solo fumo. Ma conoscendo la traiettoria dell’azienda, che negli ultimi anni ha deciso che ogni applicazione, finestra e menù deve avere un’integrazione con l’AI, è più probabile che sia vero.

Le vie di fuga (parziali)

Per chi non ne può più di vedere Esplora File trasformarsi in un esperimento di laboratorio sull’intelligenza artificiale, ci sono delle alternative. Non liberano completamente dall’originale, sarebbe troppo bello, e Windows non permette questi livelli di felicità, ma possono almeno ridurre il fastidio quotidiano.

Files si integra bene con il design di Windows 11, per chi tiene a queste cose estetiche e vuole almeno l’illusione di coerenza.

si integra bene con il design di Windows 11, per chi tiene a queste cose estetiche e vuole almeno l’illusione di coerenza. File Pilot è veloce, ottimizzato, efficiente. Tutte quelle cose che Esplora File ufficiale non è più da quando qualcuno a Redmond ha deciso che ogni clic deve passare attraverso dieci livelli di astrazione e tre chiamate al cloud.

Il punto è questo, Microsoft può infilare tutta l’intelligenza artificiale che vuole dentro Windows 11. Ma fino a quando il sistema operativo continuerà a essere un patchwork di decisioni discutibili, bug ignorati e prestazioni scadenti, l’unica cosa intelligente da fare sarebbe forse ripensare le priorità.