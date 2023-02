MOVIEDOME: film completi in streaming gratis su YouTube

L’offerta rivolta a chi cerca un film da guardare in streaming è tanto vasta da poter talvolta risultare disorientante, ma nella quasi totalità dei casi le piattaforme che li propongono richiedono la sottoscrizione di un abbonamento premium o quantomeno la creazione di un account dedicato: fa eccezione MOVIEDOME, dove la visione delle pellicole è completamente gratis oltre che del tutto legale. Al debutto in questi giorni nel nostro paese, l’iniziativa si concretizza con l’apertura di un canale YouTube dedicato.

Film in streaming gratis su MOVIEDOME

La riproduzione avviene direttamente attraverso il player del servizio, non richiedendo così il download di alcun software aggiuntivo e garantendo la compatibilità con tutti i dispositivi. Si tratta di pellicole in italiano e con supporto all’alta definizione. Difficile poter chiedere di più.

Film italiani e internazionali selezionati apposta per te! Azione, commedia, thriller, film romantici e grandi classici, una proposta diversa per rendere speciale ogni tua serata. Titoli in HD, disponibili come vuoi e quando vuoi, completi e in italiano.

A te la scelta, clicca play e il gioco è fatto!

Il catalogo già include decine di film. Ci sono, ad esempio, Vlad l’Impalatore, Borning: Corsa Senza Regole, Blind Man, Instant Death, Men of War, Assalto a Wall Street, Black Box e l’italianissimo Il Vizietto. Presto se ne aggiungeranno altri, su base settimanale come si legge nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione. Chi lo desidera, si può iscrivere al canale YouTube del progetto per ricevere aggiornamenti.

L’iniziativa è curata da PLAION Pictures (ex Koch Films), società che ha in gestione un catalogo di titoli internazionali. Ha all’attivo collaborazioni con Paramount, BBC Worldwide, Lucky Red, Leone Film Group, I Wonder Pictures, Good Films, Nexo Digital, Dall’Angelo Pictures e Rainbow.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.