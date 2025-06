Film e relax: l’estate su Disney+ è tutta un’avventura e costa solo 5,99€

L’estate è il momento perfetto per rilassarsi e godersi un po’ di magia sullo schermo! E chi meglio di Disney+ può trasformare le tue serate estive in piccole avventure cinematografiche? Prepara il divano, i pop-corn e il ventilatore: ecco i film da non perdere per un’estate da favola, a soli 5,99€ al mese con il piano Standard con Pubblicità (ma puoi benissimo scegliere gli upgrade).

I film imperdibili su Disney+ per un’estate da sogno

Elemental

La nuova magia targata Pixar è pronta a stupirti! Un viaggio nel mondo degli elementi, dove acqua, fuoco, aria e terra imparano a convivere. Perfetto per grandi e piccini, e per chi vuole un po’ di meraviglia anche nei giorni più caldi.

La nuova magia targata Pixar è pronta a stupirti! Un viaggio nel mondo degli elementi, dove acqua, fuoco, aria e terra imparano a convivere. Perfetto per grandi e piccini, e per chi vuole un po’ di meraviglia anche nei giorni più caldi. Avatar: La Via dell’Acqua

Se quest’estate sogni di tuffarti in un mare cristallino, questo kolossal ti porterà a Pandora, tra creature fantastiche e paesaggi mozzafiato. Infradito e costume? Non servono: solo un abbonamento a Disney+ e tanta voglia di esplorare!

Se quest’estate sogni di tuffarti in un mare cristallino, questo kolossal ti porterà a Pandora, tra creature fantastiche e paesaggi mozzafiato. Infradito e costume? Non servono: solo un abbonamento a Disney+ e tanta voglia di esplorare! La Sirenetta

La fiaba più amata di sempre si tinge di live-action con Halle Bailey nei panni della dolcissima Ariel. Tra canzoni indimenticabili e un pizzico di romanticismo, sarà la colonna sonora perfetta per i tuoi tramonti estivi.

La fiaba più amata di sempre si tinge di live-action con Halle Bailey nei panni della dolcissima Ariel. Tra canzoni indimenticabili e un pizzico di romanticismo, sarà la colonna sonora perfetta per i tuoi tramonti estivi. Guardiani della Galassia Vol. 3

Un mix di azione, risate e colpi di scena con la banda di eroi più scanzonati dell’universo Marvel. Il film ideale per chi ama un’estate… spaziale!

Un mix di azione, risate e colpi di scena con la banda di eroi più scanzonati dell’universo Marvel. Il film ideale per chi ama un’estate… spaziale! Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Non possiamo dimenticare l’archeologo più spericolato di sempre! Avventure mozzafiato e un Harrison Ford inarrestabile ti faranno dimenticare il caldo estivo in un baleno.

Con Disney+ è facilissimo: puoi abbonarti con il piano più adatto a te e goderti un catalogo che non ti lascerà mai a corto di sorprese. Non lasciarti sfuggire la magia: quest’estate, porta Disney+ sotto l’ombrellone e lasciati conquistare dalle storie più belle e avventurose.