Film e serie TV in streaming in estate da 5,99 €/mese con Disney Plus

Disney Plus è la scelta giusta per guardare film e serie TV durante l’estate. Il catalogo è ricchissimo e il costo per accedere alla piattaforma è ridotto, soprattutto considerando i tantissimi contenuti disponibili per gli abbonati.

Per accedere subito al catalogo basta attivare un abbonamento, ora disponibile da 5,99 euro al mese. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile raggiungere Disney Plus tramite il box qui di sotto.

Quanto costa accedere a Disney Plus

Per accedere al catalogo di Disney Plus sono disponibili tre piani. Il primo è Standard con pubblicità e rappresenta la porta d’accesso al servizio. Il costo è di appena 5,99 euro al mese ed è possibile sfruttare 2 riproduzioni simultanee e accedere ai contenuti in 1080p.

A disposizione degli utenti c’è anche la possibilità di puntare su Standard senza pubblicità che, a differenza del piano precedente, elimina le interruzioni pubblicitarie. Il costo è di 9,99 euro al mese ma è possibile anche optare per un piano annuale con un costo di 99,90 euro per un anno.

La versione più completa di Disney Plus è rappresentata dal piano Premium, che include i contenuti in 4K e HDR, senza pubblicità e con possibilità di sfruttare fino a 4 riproduzioni simultanee. Da segnalare anche la possibilità di puntare sul supporto Dolby Atmos.

Questo piano prevede un costo di 13,99 euro al mese. In alternativa, anche in questo caso, è possibile puntare sul piano annuale che prevede un costo di 139,90 euro, garantendo un risparmio di due mensilità rispetto all’attivazione del piano mensile per un anno.

Ricordiamo che il piano annuale può essere attivato anche con PayPal e, quindi, è possibile optare per l’attivazione con pagamento in 3 rate senza interessi. Per iniziare subito la visione dei contenuti con Disney Plus è possibile seguire il link qui di sotto.