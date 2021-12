Filmora disponibile al 40% di sconto per poco tempo

Filmora è forse uno dei migliori software di video editing per rapporto qualità prezzo. Dispone infatti di centinaia di opzioni diverse e in grado di sviluppare video personali, tutto ad un prezzo davvero conveniente. Per di più, grazie alle offerte di fine anno, sarà anche possibile portarsi a casa un anno di abbonamento al 40% di sconto rispetto al prezzo originale di listino.

Cosa offre Wondershare Filmora

Ciò di cui si può sicuramente vantare Filmora di Wondrshare è sicuramente la sua capacità di rendere semplici anche gli effetti più complessi e sofisticati. Molto attuale è ad esempio il Motion Tracking, il quale permette di aggiungere degli effetti digitali al video su particolari oggetti o persone e fare in modo che questi seguito costantemente il soggetto al quale sono agganciati. Normalmente si tratterebbe di un'operazione non poi così semplice da eseguire ma con il suddetto programma lo sarà.

In più, non mancheranno tantissimi effetti di transizione da inserire tra una clip e l'altra, l'aggiunta di titoli, filtri e immagini, la modifica delle clip tramite la Blending Mode, il supporto al Green Screen, la possibilità di orientare il risultato finale a proprio piacimento (16:9, 1:1, 9:16, 4:3, 21:9) e anche l'opzione di color matching per estrapolare tutte le tonalità preferite dai frame.

Filmora offre inoltre anche la completa integrazione con i social network, così da poter condividere le proprio creazioni su Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo in pochi semplicissimi passi. Il software potrà essere acquistato sia nella versione compatibile con Windows che con macOS, sia in versione Intel che M1.

Fino al 31 dicembre 2021 sarà quindi possibile approfittare dello sconto del 40% sul prezzo di listino, così da potersi portare a casa un anno di abbonamento a Filmora a soli 30,99 dollari anziché 51,99 dollari.

Inoltre, non mancheranno anche promozioni esclusive per altri software della stessa azienda, come ad esempio FilmoraGo, controparte di Filmora per dispositivi mobile con Android, al 60% di sconto e quindi al prezzo di 24,49 dollari anziché 59,99 dollari. Tra gli altri software in offerta troviamo invece UniConverter e bundle in promozione come Filmora+DemoCreator, Filmora+PDFelement, Filmora+Repairit e Filmora+UniConverter. Tutti gli sconti avranno una validità limitata alla fine dell'anno e tutti saranno compatibili sia con Windows di Microsoft che con macOS di Apple.