Finale ATP Montreal, Rublev-Popyrin: dove vederla in TV e streaming

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 agosto, quando qui in Italia saranno le ore 01:30, andrà in scena la finale dell’ATP Montreal tra il russo Andrej Rublev e l’australiano Alexei Popyrin. L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW grazie al pass Sport.

A proposito del pass Sport di NOW, segnaliamo l’offerta in corso che consente di attivare il piano a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio complessivo in un anno di 120 euro. Si tratta di uno dei piani di riferimento per tutti gli amanti del tennis, dal momento che consente di seguire l’intera stagione ATP e WTA, inclusi i Masters 1000, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis. In più, permette di guardare anche l’Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon.

Dove vedere la finale dell’ATP Montreal

La finale dell’ATP Montreal sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e sulla piattaforma streaming NOW con il pass Sport. Il match avrà inizio all’1:30 (ora italiana) della notte compresa tra lunedì 12 e martedì 13 agosto.

Dopo aver sconfitto Jannik Sinner ai quarti, l’ex numero cinque del mondo si è sbarazzato 6-4, 6-2 di Matteo Arnaldi in semifinale, approdando così all’atto conclusivo del torneo. Il suo avversario sarà Alexei Popyrin, che dopo il successo al terzo set su Hurkacz, ha eliminato lo statunitense Sebastian Korda in semi.

Appuntamento dunque a questa notte, quando andrà in scena la finale del Masters 1000 di Montreal tra Rublev e Popyrin. In televisione sarà Sky Sport Tennis a trasmettere la partita, mentre per lo streaming ci si potrà affidare alla piattaforma NOW.