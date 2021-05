Finale Coppa Italia: allo stadio con Mitiga (update)

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta sarà la prima partita di calcio con il pubblico dopo oltre un anno. L’ingresso al Mapei Stadium verrà consentito a 4.300 tifosi (circa il 20% della capienza totale), ma per dimostrare lo stato di salute sarà obbligatorio utilizzare l’app Mitiga, unico mezzo che permetterà l’accesso allo stadio.

Mitiga: verifica negatività e ingresso

Mitiga, sviluppata da una startup di Roma, era una delle soluzioni previste dalla FIGC per consentire l’ingresso allo stadio Olimpico e assistere alle partite degli Europei 2020. Per quella data sarà probabilmente disponibile il certificato verde europeo, ma l’app tornerà utile per la finale di Coppa Italia.

Mitiga verrà sfruttata come “lasciapassare”, in quanto genererà un codice QR che permetterà di verificare se il tifoso ha completato il percorso vaccinale, effettuato un tampone con risultato negativo nelle ultime 48 ore oppure è guarito dal COVID-19 da sei mesi. Il biglietto della partita verrà caricato sull’app e “sbloccato” solo se viene mostrato il colore verde leggendo il codice QR.

Il caricamento dei dati relativi allo stato di salute dovrà essere effettuato da centri autorizzati. L’elenco verrà pubblicato sul sito dell’app a partire dalle ore 20 del 16 maggio. Mitiga è disponibile per Android e iOS. Può essere scaricata dagli store di Google e Apple, oltre che da Huawei AppGallery. La stessa app potrebbe essere utilizzata per accedere ad altri eventi, come i concerti.

Aggiornamento: pubblicata la mappa dei centri autorizzati.