Finale Wimbledon 2025, Sinner-Alcaraz: ecco come vederla dall'estero

Domenica pomeriggio a Londra si disputerà la finale di Wimbledon. A contendersi il titolo 2025 saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero uno e numero due del mondo, dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic il primo e Taylor Fritz il secondo.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW, con la telecronaca affidata alla giornalista sportiva Sky Elena Pero e all’ex tennista Paolo Bertolucci. L’orario di inizio della partita è fissato alle ore 17:00 italiane.

Se si ha la passione per il tennis, segnaliamo l’offerta sul pass Sport di NOW, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,99 euro. Oltre alla visione di Wimbledon in esclusiva e dello US Open a settembre, il pacchetto include tutti i tornei dei circuiti ATP e WTA, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis. Con questo pass è inoltre possibile vedere le coppe europee di calcio, la Formula 1, la MotoGP, l’NBA, l’Eurolega, il rugby con il torneo del Sei Nazioni, l’America’s Cup e altro ancora.

Vi confermiamo anche che, in via del tutto eccezionale vista la portata dell’evento e la presenza di Jannik Sinner in finale, Sky ha deciso di mostrare la finale anche in chiaro su TV8.

Cosa fare se si è all’estero

Se si è all’estero, provando ad accedere alla diretta streaming della finale tra Sinner e Alcaraz si riceverà il seguente messaggio di errore: “Questo contenuto non è disponibile nel tuo Paese”. Non è altro che la conseguenza del blocco geografico imposto dai provider di rete ai contenuti streaming che si intende vedere al di fuori del proprio Paese di residenza.

Il rimedio più efficace è l’utilizzo di una VPN, grazie alla quale è possibile modificare la propria posizione virtuale facendo credere di essere collegati dall’Italia (basterà connettersi a un server VPN posizionato nel nostro Paese). Per godere di una visione in streaming ottimale e sicura, una delle migliori VPN è NordVPN, in questi giorni in offerta a partire da 3,39 euro al mese per due anni.