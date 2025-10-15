Finalmente tastiera e mouse silenziosi con il kit Logitech MK295 in offerta lampo

Finalmente sulla tua scrivania puoi posizionare una tastiera e un mouse wireless silenziosi con il kit Logitech MK295. Si tratta di un articolo iconico per i professionisti che cercano un prodotto ibrido, in grado di soddisfare diverse esigenze. Prima però partiamo dal prezzo. Oggi è in offerta lampo su Amazon a soli 27 euro, invece di 53,99 euro.

Questa super promozione però non è eterna e potrebbe terminare da un momento all’altro. È saggio quindi concludere l’ordine velocemente, così da aggiudicarti questo incredibile kit per la produttività intelligente. Infatti, sia il mouse che la tastiera sono wireless. Quindi li connetti in soli 3 secondi al tuo computer e sono già pronti a lavorare.

Inoltre, il mouse è stato pensato anche per lavorare in mobilità. Infatti, grazie al suo design compatto risulta facile da portare sempre con te in viaggio. Inoltre, il puntamento su quasi tutte le superfici rende ancora più facile trovare una postazione dove lavorare, ovunque tu sia. La tastiera regala una digitazione perfetta con uno scorrimento dei tasti speciale.

Il kit Logitech MK295 include Tastiera e Mouse che non fanno rumore

Un altro dei tanti vantaggi offerti dal Kit Logitech MK295 è che la tastiera e il mouse non fanno rumore. In pratica, grazie all’innovativa tecnologia Silent Touch sono super silenziosi, ma senza rinunciare alla stessa sensazione di digitazione e clic delle tastiere e dei mouse di alta qualità. Cosa stai aspettando? Assicurati una produttività discreta e con il 90% di rumore in meno acquistando il kit a soli 27 euro su Amazon.

La tecnologia wireless da 2,3 GHz in dotazione è potente e affidabile offrendo un raggio d’azione di 10 metri e include un ricevitore USB di piccole dimensioni per assicurare uno spazio di lavoro ordinato e pulito. Goditi tanta libertà nei movimenti con questa tastiera e questo mouse spettacolari.

In 3 secondi sono già connessi al tuo dispositivo grazie alla tecnologia Plug & Play. Scegli il Kit Logitech MK295 Tastiera + Mouse a soli 27 euro, invece di 53,99 euro. Lo trovi solo su Amazon con consegna gratuita a questo prezzaccio.