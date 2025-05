Finalmente un portatile completo senza spendere una fortuna

I PC portatili sono oggi molto potenti, versatili e ottimi in molti casi a sostituire i tradizionali PC desktop. I costi, infatti, si sono notevolmente ridotti rispetto al passato senza rinunciare a specifiche tecniche di assoluto livello. Oggi è possibile con poco avere un dispositivo impeccabile sia per il lavoro che per lo studio e il tempo libero. Il Blackview AceBook 8 è un esempio perfetto. Ora su eBay con il codice BRANDM25 puoi acquistarlo a soli 241,40€ usufruendo del 15% di sconto.

3 ragioni per scegliere il Blackview AceBook 8

Prestazioni fluide con Intel 12ª generazione + 16GB RAM

Ampio spazio con SSD da 512GB

Display Full HD da 15,6” e Windows 11 preinstallato

Il notebook con tutto quello di cui hai bisogno

Con Blackview AceBook 8 hai un laptop completo che integra diverse caratteristiche tecniche molto interessanti. Dal display da 15,6” con risoluzione Full HD al processore Intel Core N97 di dodicesima generazione in abbinamento a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna (che puoi espandere fino a 1 TB).

Inoltre preinstallato trovi Windows 11 Home e grazie alle 2 porte USB 2.0, una porta USB-C, un ingresso HDMI e quelli per le microSD e le cuffie, hai tutto quello di cui hai bisogno per navigare su internet, guardare film e serie TV in alta definizione, partecipare alle call di lavoro, seguire lezioni e corsi in streaming, giocare online e utilizzare tutti i principali applicativi per il lavoro e il tempo libero.

Ideale per chi…

Ha bisogno di un notebook affidabile per lo smart working o lo studio

Cerca un laptop completo per l’università o la scuola

Desidera uno schermo ampio per video, film o editing leggero

Se stai cercando un portatile leggero ma efficiente, per lo studio, il lavoro e il tempo libero da usare tutti i giorni senza dover sacrificare velocità, potenza e fluidità, il Blackview AceBook 8 è quello che fa per te. Con lo sconto del 15% che puoi ottenere applicando su eBay il codice promozionale BRANDM25 puoi acquistare il Blackview AceBook 8 a soli 241,40€ risparmiando 42,60€.