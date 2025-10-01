 Finalmente un tablet Samsung con tutto ciò che ti serve a un prezzo mai visto
Finalmente su eBay puoi acquistare un Tablet Samsung con tutto ciò che ti serve e prestazioni pazzesche a un prezzo mai visto prima.
Finalmente su eBay puoi acquistare un Tablet Samsung con tutto ciò che ti serve e prestazioni pazzesche a un prezzo mai visto prima.

Finalmente puoi acquistare un tablet Samsung con tutto ciò che ti serve a un prezzo mai visto prima. L’offerta è disponibile su eBay con Codice Promozionale. Acquista il Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 169,76 euro, invece di 259 euro! Si tratta di un’occasione incredibile che devi assolutamente prendere al volo prima che termini in sold out.

Il Coupon da usare è TECHOCT25 e devi inserirlo nella casella Codici Sconto alla pagina dei metodi di pagamento. In questo modo ottieni un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione. Questo gioiellino offre un display da ben 11 pollici con risoluzione massima a 1920 x 1200 pixel per colori sempre nitidi e dettagli perfetti.

La memoria interna da 128GB è ideale per un utilizzo quotidiano. Potrai scaricare app e giochi per soddisfare le tue esigenze, senza alcun problema. Inoltre, i 6GB di RAM rendono tutto estremamente fluido, anche in multitasking, quando hai più app aperte contemporaneamente. Insomma, un tablet Samsung completo, ma economico grazie a eBay.

Samsung Galaxy Tab A9, il tablet che hai sempre voluto

Con il Samsung Galaxy Tab A9 hai un tablet potente e funzionale, da portare sempre con te. Perfetto per produttività e intrattenimento, integra una batteria da 7040 mAh che assicura tanta autonomia anche durante un utilizzo intensivo. Ordinalo adesso a soli 169,76 euro con il Coupon TECHOCT25! Il risparmio perfetto per qualità e prezzo.

178,70 259,00€ -31%
Al suo interno c’è il processore Qualcomm Snapdragon SM6375 che assicura prestazioni elevate durante qualsiasi utilizzo. Insomma, una vera macchina da battaglia che oltre a essere veloce è anche resistente. Infatti, il design minimal è impreziosito da una scocca in metallo forte e leggera, perfetta per soddisfare le esigenze in mobilità.

Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB Memoria 6GB Ram Display 11″ 7.040mAh 8Mpx Graphite

Non perderti questa occasione che trovi solo su eBay. Sfrutta ora il Coupon TECHOCT25 per ottenere un extra sconto del 5% su questo gioiellino. Conferma il Tablet Samsung A9+ a soli 169,76 euro, invece di 259 euro! Consegna gratuita e possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 ott 2025
