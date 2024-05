Guarda in streaming Finch e tutto Apple TV+: così hai 3 mesi gratis

Tra i film di fantascienza da vedere assolutamente c’è Finch: lo trovi in streaming su Apple TV+. Tra le opportunità offerte dalla mela morsicata per accedere all’intero catalogo del servizio, segnaliamo oggi quella che propone 3 mesi gratis con l’acquisto di un nuovo dispositivo delle linee iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Finch con Tom Hanks in streaming su Apple TV+

Il protagonista è interpretato da Tom Hanks. Senza anticipare troppo, per non rovinare un’esperienza narrativa che consigliamo fortemente di vivere, riportiamo solo che al suo fianco ci sono un cane e un robot. L’ambientazione è post-apocalittica. Alleghiamo qui sotto la breve sinossi condivisa dalla scheda sulla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano pubblicato in occasione dell’uscita.

Tom Hanks è Finch, un uomo che intraprende un viaggio intenso e toccante in un mondo pericoloso e in presa alla devastazione, per trovare una nuova casa alla sua improbabile famiglia: l’amatissimo cane e il robot che ha appena finito di costruire.

La regia è di Miguel Sapochnik, già al lavoro in passato su Repo Men con Jude Law. La durata del film è 1 ora e 55 minuti. Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, anche volti noti come quelli di Caleb Landry Jones (Non è un paese per vecchi, Dogman), Samira Wiley (Orange Is the New Black, The Handmaid’s Tale), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming) e Skeet Ulrich (Scream).

Ricapitolando, puoi ottenere tre mesi di Apple TV+ gratis semplicemente acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV, semplicemente effettuando l’accesso con il proprio Apple ID durante la configurazione e aprendo l’applicazione della piattaforma, selezionando poi la voce Ricevi 3 mesi gratis . Verifica l’idoneità dei modelli che fanno parte dell’iniziativa alla pagina dedicata.