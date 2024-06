Fine del supporto ufficiale per Debian 10

Il team che si occupa del programma LTS (Long Term Support) per Debian ha da poco annunciato che la versione 10, conosciuta con il nome in codice “Buster”, non verrà più ufficialmente supportata dal 30 giugno. Motivo per cui gli utenti che non l’hanno ancora fatto, dovrebbero affrettarsi a passare alla prossima versione LTS, vale a dire la 11.

Debian 10 giunge alla fine del supporto ufficiale il 30 giugno

Debian 10 “Buster” era stato lanciato il 6 luglio del 2019, ed è stato supportato con quasi 5 anni in termini di aggiornamenti alle funzionalità e patch di sicurezza, come previsto dal periodo standard per le versioni stabili.

Con il termine del supporto, la garanzia sulla sicurezza e gli aggiornamenti ai vari componenti e alle librerie vengono naturalmente meno, motivo per cui è consigliabile effettuare l’aggiornamento all’ultima versione correntemente disponibile.

Debian 11 “Bookworm” è attualmente l’ultima versione che si appresta a iniziare il periodo LTS a partire dal 14 agosto di quest’anno. Il programma per quanto riguarda questa distribuzione linux prevede 3 anni più 2 anni per il supporto a lungo termine, per un totale di 5 anni. La versione 11 si appresta quindi a terminare il supporto ufficiale nell’agosto 2026, tra due anni.

È tuttavia possibile estendere ulteriormente il supporto fino a 10 anni, attraverso il programma ELTS (Extended Long Term Support), che include però soltanto una serie limitata di aggiornamenti per la sicurezza. Questo servizio è inoltre a pagamento e fornito da terze parti, il che significa che non vede coinvolti direttamente gli sviluppatori della distribuzione.

Per eseguire l’aggiornamento a Debian 11 è necessario aggiornare prima i pacchetti, quindi i repository, per poi procedere ad effettuare l’aggiornamento minimo prima di eseguire il passaggio vero e proprio, tutto tramite terminale. Se invece si ha intenzione di passare all’ultima versione del sistema, vale a dire la 12, la procedura richiede comunque il passaggio intermedio alla versione 11.

Rimanendo in tema, come riportato dalle recenti notizie, la futura versione Debian 13 adotterà il sistema tmpfs per la gestione dei file temporanei.