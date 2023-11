Fine del Tutelato: passa a NeN, fornitore green senza sorprese

Con l’arrivo del 2024, il Mercato Tutelato in Italia cesserà per sempre. Le date da segnare sono il 10 gennaio 2024 per la fornitura di gas e il 1 aprile per la luce elettrica. Presto, tutti gli utenti che hanno un contratto legato al Tutelato, dovranno scegliere un nuovo fornitore (avranno 6 mesi di tempo per farlo). Se ti trovi in questa situazione e vorresti trovare un fornitore economico, ma affidabile, prova NeN, il fornitore 100% green, che offre prezzi fissi ogni anno, senza alcuna brutta sorpresa in bolletta. NeN acquista energia elettrica soltanto da fonti rinnovabili e compensa le emissioni di gas vendute finanziando progetti di responsabilità sociale d’impresa, in collaborazione con LifeGate. Attivando adesso NeN puoi anche ottenere uno sconto di 48 euro per ogni fornitura che deciderai di attivare. Ciò significa che ogni mese, per un intero anno, riceverai uno sconto di 4 euro in bolletta.

NeN: il fornitore di luce e gas che offre sempre prezzi fissi

NeN calcola i prezzi fissi in base alla tua ultima bolletta, recuperando i consumi dell’anno precedente e altri dati relativi alla fornitura. Fatto ciò, il fornitore formulerà un prezzo dedicato, tenendo conto dei prezzi all’ingrosso di luce e gas (ad oggi rispettivamente 0,198 €/kWh e 0,69 €/Smc) e aggiungendo un prezzo fisso per coprire costi come tasse e oneri per la gestione del contatore (96 € l’anno per fornitura). Infine, il tutto verrà poi diviso in 12 rate e ti comunicherà la rata mensile. Ciò significa che con NeN pagherai sempre lo stesso prezzo. Alla fine dell’anno, il fornitore eseguirà nuovamente lo stesso calcolo e aumenterà o diminuirà la rata in base ai tuoi consumi. In questo modo non dovrai più preoccuparti dei rincari e sapere sempre la tua rata in anticipo.

NeN è un fornitore di energia green, economico, ma soprattutto chiaro e trasparente. Se hai attivato la fornitura di luce e/o gas, ma hai avuto un ripensamento, puoi annullare il tutto entro 15 giorni dalla firma, senza alcun problema. Passato questo periodo puoi comunque cambiare servizio, non dovrai pagare alcuna penale. Prova subito la convenienza di NeN e scegli il tuo nuovo fornitore prima che arrivi la fine del Mercato Tutelato.

