La fine del supporto per Office 2021 nel 2026: Office 2024 Pro disponibile a 22,99 €

L’AI può anche dominare il dibattito tecnologico, ma per molti utenti PC c’è un aggiornamento software più immediato da considerare. Office 2016 e 2019 hanno già raggiunto la fine del supporto, mentre Office 2021 lo raggiungerà il 13 ottobre 2026. Dopo quella data non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug né assistenza tecnica. Per chi utilizza ancora versioni precedenti, Godeal24 offre attualmente Office 2024 Pro a 22,99 € per 1 PC, mentre il pacchetto da 5 PC porta il prezzo a 19,89 € per PC. La licenza viene consegnata digitalmente via email, con assistenza tecnica disponibile per l’attivazione.

Cosa aggiunge Office 2024?

Office 2024 si concentra su miglioramenti pratici nelle applicazioni principali. Excel 2024 aggiunge 14 nuove funzioni di testo e di matrice, oltre al supporto per gli array dinamici nei grafici, rendendo più semplice lavorare con set di dati in continuo cambiamento. PowerPoint 2024 introduce Cameo, che consente di inserire un flusso video dal vivo della fotocamera direttamente in una diapositiva. Outlook offre una ricerca migliorata e nuove opzioni per le riunioni, mentre Word può aiutare a recuperare documenti e sessioni dopo una chiusura imprevista. Le applicazioni Office ricevono inoltre una Modalità scura più coerente. Un’altra differenza fondamentale è il modello di acquisto: Office 2024 è un acquisto una tantum, quindi chi preferisce le applicazioni Office desktop senza un abbonamento ricorrente a Microsoft 365 può pagare una sola volta e continuare a usare il software.

Con la fine del supporto di Office 2021 nel 2026, Office 2024 Pro rappresenta un’opzione più recente per chi desidera aggiornare il proprio software di produttività quotidiana.

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