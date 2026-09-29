Hostinger: tutti gli strumenti per andare online fino al 79% di sconto

Hostinger è il kit di strumenti per mandare online le tue idee e i tuoi progetti in modo semplice e veloce. Cosa aspetti? Ottienili in offerta fino al 79% di sconto! Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo. Potrai goderti il massimo al miglior prezzo possibile sul mercato e senza rinunciare proprio a nulla. Niente male vero?
Hostinger Illimitato al 79% di sconto
Con Hostinger Illimitato hai una suite di strumenti completa per realizzare un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti di intelligenza artificiale e supporto prioritario per la massima flessibilità. Ottienilo al 79% di sconto, con soli 3,99 euro al mese, anziché 18,99 euro!
Il piano include:
- Nessun limite siti web
- Dominio – gratis per 1 anno
- 50GB di archiviazione NVMe
- Backup giornalieri + ripristino facile dei dati
- CDN inclusa
- Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!
- Strumenti AI
- Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
Grazie a questi strumenti puoi creare con:
- AI Builder (15 crediti)
- WordPress
- Crea o gestisci il tuo negozio con il tuo assistente AI
- Node.js
Comunicazione e crescita sono veloci e assicurati grazie a:
- Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno
- Email marketing AI: gratuito per 1 anno
Scopri Cloud Startup
Se il piano di prima non dovesse bastarti allora c’è Hostinger Cloud Startup, una suite di strumenti con potenza dedicata per agenzie o progetti ad alto traffico. Tutto questo al 69% di sconto, con soli 7,99 euro al mese, anziché 25,99 euro!
Il piano include:
- Nessun limite siti web
- Dominio – gratis per 1 anno
- 100GB di archiviazione NVMe
- Backup giornalieri + ripristino facile dei dati
- CDN inclusa
- Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!
- Strumenti AI
- Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
Grazie a questi strumenti puoi creare con:
- AI Builder (15 crediti)
- WordPress
- Crea o gestisci il tuo negozio con il tuo assistente AI
- Node.js
Comunicazione e crescita sono veloci e assicurati grazie a:
- Nessun limite caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Email marketing AI: gratuito per 1 anno