 Hostinger: tutti gli strumenti per andare online fino al 79% di sconto
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Hostinger: tutti gli strumenti per andare online fino al 79% di sconto

Con Hostinger ottieni tutti gli strumenti che ti servono per andare online e gestire tutto in modo semplice fino al 79% di sconto.
Hostinger: tutti gli strumenti per andare online fino al 79% di sconto
Informatica Cloud & Hosting
Con Hostinger ottieni tutti gli strumenti che ti servono per andare online e gestire tutto in modo semplice fino al 79% di sconto.
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Hostinger è il kit di strumenti per mandare online le tue idee e i tuoi progetti in modo semplice e veloce. Cosa aspetti? Ottienili in offerta fino al 79% di sconto! Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo. Potrai goderti il massimo al miglior prezzo possibile sul mercato e senza rinunciare proprio a nulla. Niente male vero?

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Con Hostinger Illimitato hai una suite di strumenti completa per realizzare un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti di intelligenza artificiale e supporto prioritario per la massima flessibilità. Ottienilo al 79% di sconto, con soli 3,99 euro al mese, anziché 18,99 euro!

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Il piano include:

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  • Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!
  • Strumenti AI
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Grazie a questi strumenti puoi creare con:

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Comunicazione e crescita sono veloci e assicurati grazie a:

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  • Nessun limite siti web
  • Dominio – gratis per 1 anno
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  • CDN inclusa
  • Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!
  • Strumenti AI
  •  Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7

Grazie a questi strumenti puoi creare con:

  • AI Builder (15 crediti)
  • WordPress
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Comunicazione e crescita sono veloci e assicurati grazie a:

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Pubblicato il 29 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
29 set 2026
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