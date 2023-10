Ricevi fino a 15.000 euro in buoni Amazon con Fineco

Segnaliamo la nuova iniziativa di Fineco, appena messa in campo con l’obiettivo di premiare gli investimenti: chi attiva il servizio di Portafoglio Remunerato entro fine anno e trasferisce titoli, fondi e/o nuova liquidità, attraverso un Personal Financial Advisor, può ricevere fino a 15.000 euro in buoni Amazon. Non si tratta di un errore: fino a 15.000 euro. Sarà poi possibile spenderli liberamente sull’e-commerce, per effettuare i propri acquisti.

Fineco premia i tuoi investimenti con i buoni Amazon

Il beneficio sarà riconosciuto per gli incrementi degli investimenti pari ad almeno 250.000 euro. Il requisito richiesto a chi desidera aderire è un conto corrente Fineco con annesso deposito titoli. Se interessati, è possibile conoscere tutti i dettagli consultando il regolamento completo: non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata.

Ecco quali sono gli incrementi del valore di portafoglio che danno diritto ai buoni Amazon proposti da Fineco: da 250.000 a 499.999,99 euro (buono da 500 euro), da 500.000 a 999.999,99 euro (buono da 1.000 euro), da 1.000.000 a 2.999.999,99 euro (buono da 2.250 euro), da 3.000.000 a 4.999.999,99 euro (buono da 7.500 euro) e infine oltre 5.000.000 euro (buono da 15.000 euro).

Chiudiamo questa segnalazione con un riepilogo dei pochi e semplici step da seguire per aderire all’iniziativa e ottenere così il benefit, come riportato sul sito ufficiale della banca, una delle più importanti realtà FinTech in Europa.

Contattare il consulente finanziario di Fineco che aiuterà a valorizzare il proprio patrimonio e a scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa; trasferire i titoli, i fondi e/o la nuova liquidità da banche terze, da investire in Advice+ e/o Advice, incrementando gli investimenti di almeno 250.000 euro; attivare il servizio gratuito di Portafoglio Remunerato, su almeno uno dei dossier titoli, entro il 31 dicembre 2023, mantenendolo poi attivo almeno fino al 29 febbraio 2024.

