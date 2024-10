SelfyConto regala il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

Se si sta valutando l’apertura di un nuovo conto online per far crescere i propri risparmi, una delle soluzioni migliori è offerta dall’iniziativa di Banca Mediolanum “Vincoli 5% – nuovi clienti”, grazie alla quale è possibile ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolarle in ogni momento senza perdere gli interessi maturati.

La promozione prevede l’apertura di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. SelfyConto offre inoltre prelievi gratuiti in Italia e negli altri Paesi Ue, le principali operazioni bancarie senza commissioni, più una carta di debito e di credito Mastercard con quota gratuita nei primi 12 mesi.

Come ottenere il 5% annuo lordo con SelfyConto

Innanzitutto occorre aprire SelfyConto entro il 31 ottobre. L’apertura del conto avviene online sul sito di Banca Mediolanum, mediante l’identificazione con SPID, bonifico o webcam. Gli altri documenti richiesti sono la carta d’identità e il codice fiscale, in più si ha bisogno anche del proprio smartphone e di un indirizzo e-mail valido.

Dopo l’apertura di SelfyConto, il passaggio successivo prevede la richiesta entro il 30 novembre della costituzione di un deposito a tempo di sei mesi. La somma minima vincolabile è di 100 euro, quella massima 500.000 euro. Oltre a questo, occorre accreditare lo stipendio sul conto da poco aperto: c’è tempo fino a 7 giorni prima la scadenza del deposito.

L’accredito della propria busta paga è indispensabile per beneficiare del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Infatti, il regolamento di Banca Mediolanum chiarisce che in assenza di esso la remunerazione passerà allo 0,05%.

Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito Banca Mediolanum. La promozione termina il 31 ottobre.