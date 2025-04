Ottieni il 2,40% con il conto deposito flessibile di Klarna

Sicuramente già conosci Klarna per le sue opzioni di pagamento versatili, ma sai che propone anche un conto deposito flessibile? Lo puoi aprire subito così da ottenere il 2,40% di interessi sui tuoi fondi, mantenendo il denaro sempre accessibile, senza alcun vincolo sulla somma minima, sul termine del vincolo e persino senza commissioni di prelievo.

Il conto deposito flessibile di Klarna: perché conviene?

Non ci sono nemmeno le spese di gestione e puoi controllare tutto direttamente dalla stessa applicazione che utilizzi per il servizio Buy Now, Pay Later oppure attraverso la Web app, come già fai per pagare a rate durante lo shopping o per visualizzare le tue carte fedeltà. In caso di necessità, potrai rivolgerti a un’assistenza clienti 24/7 sempre pronta a rispondere alle tue domande, tramite chat o chiedendo di essere contattato telefonicamente. L’interesse è calcolato quotidianamente e pagato su base mensile. Scopri di più nella pagina dedicata.

Non è tutto: Klarna ti permette di aprire fino a tre depositi flessibili, ognuno dei quali con il 2,40% di interesse annuo lordo sul saldo: ad esempio, su una somma pari a 10.000 euro è pari a 240 euro. Che sia per finanziare la tua prossima vacanza oppure per creare un fondo a cui ricorrere in caso di emergenza, è la strategia ideale per mettere da parte il proprio denaro e farlo fruttare.

Puoi inoltre contare sulla tutela del sistema di garanzia dei depositi svedese, con rimborso massimo per ogni cliente pari a circa 100.000 euro, erogato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto inizio il periodo di diritto. Trovi maggiori informazioni sulle pagine del sito ufficiale, dove puoi anche effettuare la registrazione in pochi minuti e in completa autonomia.