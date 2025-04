Finom è il conto aziendale con fatturazione elettronica: provalo gratis

Un conto corrente aziendale con software di fatturazione elettronica integrato? Finom è esattamente questo. Si tratta di una soluzione facile, veloce e affidabile per la gestione finanziaria della propria azienda, piccola o grande che sia. I vantaggi di questo conto sono poi molti altri: si pensi alle carte con cashback fino al 3%, ai pagamenti internazionali verso oltre 150 Paesi e i pagamenti effettuabili ovunque grazie a ApplePay e Google Pay.

Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio i servizi che offre, ma vogliamo subito dirti una cosa: puoi provare tutti i piani di Finom gratis per 30 giorni e poi usufruire di uno sconto del 20% qualora dovessi sottoscrivere una delle sue offerte. Per approfittarne basta andare sul sito di Finom.

Ecco perché Finom è uno dei migliori conti aziendali

Scegliendo Finom avrai entro 24 ore un IBAN italiano, carte fisiche e virtuali gratuite, nessuna commissione da pagare per le transazioni SEPA, nessun costo mensile per la gestione delle carte e limite per i prelievi ATM fino a 5000€. Potrai gestire le tue finanze tramite un’app mobile molto intuitiva.

Lato contabilità e fatturazione, Finom mette a disposizione un sistema di fatturazione elettronica, con possibilità di accesso semplificato da parte del tuo commercialista. Presente la funzione di riconciliazione e riconoscimento delle fatture e ricevute.

In questo momento, Finom propone due tipologie di piani per le imprese:

Start : costa 14€ al mese e dà la possibilità di avere un conto business per massimo 2 utenti, cashback del 2% e commissione per i pagamenti internazionali dello 0,9%;

: costa 14€ al mese e dà la possibilità di avere un conto business per massimo 2 utenti, cashback del 2% e commissione per i pagamenti internazionali dello 0,9%; Premiun: il prezzo è di 34€ con massimo 5 utenti, cashback del 3% e commissione per i pagamenti internazionali dello 0,8%.

Entrambi i piani sono attualmente scontati del 20%. Detto questo, possono essere provati gratuitamente per 30 giorni e poi decidere se fare o meno l’abbonamento. Per tutti i dettagli basta andare sul sito di Finom.