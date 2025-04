Richiedi un buono Amazon di 100 euro aprendo adesso SelfyConto

Il conto corrente online SelfyConto, pensato per permetterti di pagare, investire e gestire denaro in maniera facile e veloce, ti offre adesso un ulteriore vantaggio: la possibilità di richiedere un buono Amazon dal valore di 100 euro. Prima di vedere come funziona, andiamo a scoprire tutti i vantaggi già insiti in SelfyConto.

SelfyConto: il conto corrente per gestire i tuoi soldi come vuoi

SelfyConto è un conto corrente pratico, senza costi aggiuntivi inutili e pieno di vantaggio. Ad esempio? Aprendolo avrai il canone gratuito per un anno, che resterà gratis se invece hai meno di 30 anni e può diventarlo anche se hai superato l’età semplicemente accreditando lo stipendio o la pensione o 500 euro al mese. La gratuità si attiverà fino al 2027.

Poi, avrai inclusa anche la carta di debito, senza canone per il primo anno, che potrai usare per prelevare gratis ovunque in Europa e senza limiti. A costo zero sono anche bonifici SEPA e istantanei, mentre dall’app Mediolanum potrai pagare bollette, F24, ricariche telefoniche e tanto altro.

Arriviamo così al regalo che ti abbiamo accennato: hai due possibilità per ottenere il buono Amazon da 100 euro. Il primo è quello di accreditare lo stipendio o la pensione ogni mese; il secondo consiste invece nello spendere almeno 500 euro al mese con la tua carta di debito. A quel punto riceverai le istruzioni per riscattare il buono direttamente via email.

Con SelfyConto avrai tutto incluso, la massima comodità e il vantaggio di un grandissimo regalo. Puoi aprirlo online in pochi minuti, anche con identità SPID.